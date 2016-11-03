Duayen Gazeteci Mehmet Ali Yula SONSÖZ’de

Dile kolay tam 51 yıldır Türk Medyasında Gazetecilik yapan duayen Gazeteci ustamız Mehmet Ali Yula 7 Kasım 2016 Pazartesi gününden itibaren Sonsöz’de köşe yazacak.

Yula adlı köşesinde siyaseti, ekonomiyi, dış politikayı, eğitimi, sağlığı, doğayı, terörü objektif medya değerleriyle halkın haber alma hakkına saygılı şekilde yaşanan gündemi yorumlayacak.

Engin deneyimi ile Türkiye’de yarım yüzyıldan fazla yaşanan olayların tanığı olan mesleki ustamız Mehmet Ali Yula’ya hoş geldin diyoruz.

İşte 51 yılın kısa mesleki öyküsü:

• Gazeteciliğe 1965 yılında Ankara’da, günlük ticari İnkılâp Gazetesi’nde sayfa sekreteri olarak başladı ve daha sonra Yazı işleri Müdürü oldu.

• 1970 yılında Hürriyet Gazetesi’ne Avrupa baskıları sayfa sekreteri olarak geçti ve İstanbul’da çalışmaya başladı.

• 1972 yılında Hürriyet’in İskandinav Ülkeleri Temsilcisi olarak atandı ve İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda hükümetleri nezdinde resmen akredite edilerek, Stockholm’de oluşturulan büroda görev yapmaya başladı. İsveç Basın Kartı sahibi oldu.

• 1977 yılında Hürriyet’teki görevine ek olarak, İsveç Devlet Radyosu bünyesinde oluşturulan Türkçe Yayınlar Bölümü’nde “yapımcı ve moderatör olarak çalışmaya başladı.

• 1982 yılında Hürriyet Gazetesi’nin Dış Haberler Şefi olarak atanınca, Türkiye’ye döndü.

• 1985 yılında Olof Palme’nin öldürülmesinden sonra Dış Haberleri bırakarak yeniden İsveç’e gitti ve burada bir yıl daha kaldı.

• 1986 yılında Hürriyet’in Frankfurt’daki Avrupa Merkez Ofisi’nde editör/serbest muhabir statüsüyle görevlendirildi ve Federal Alman Hükümeti nezdinde akredite edildi, Almanya’da Basın Kartı sahibi oldu.

• 1990 yılında Hürriyet İstihbarat Şefi olarak yeniden İstanbul’da görevlendirildi.

• 1991 yılında Nokta Dergisi’ne geçti ve Ankara Temsilcisi olarak görev yapmaya başladı.

• 1993 yılında yeniden yayınlanmaya başlanan Akis Dergisi’ne Genel Yönetmen olarak geçti, derginin finansal zorluklarla kapanmasına kadar bu görevde kaldı.

• 1994 yılında Inter Star Televizyonu’na transfer oldu ve günlük haber programı Yakın Takip’in Genel Yönetmeni olarak göreve başladı. Bununla birlikte haftalık haber programı Şok’u başlatarak, sunuculuğuna da üstlendi. Daha sonra Kırmızı Koltuk Programı’nın yapımcı ve sunucusu oldu ve İnter Star’ın Ankara Temsilciliği’ne atandı. Bir süre sonra da belgesel programlar hazırlamaya başladı. 39 bölümlük Harikalar Yolu, 13 Bölümlük Avrupalı Türkler ve 75 dakikalık sualtı belgeseli Virazon’u bu süre içinde hayata geçirdi.

• 1998 yılında aktif gazetecilik mesleğini bıraktı.

• 2006 yılında emekli oldu.

MESLEKİ ÖDÜLLERİ:

• Yılın Gazetecisi Ödülü – Avrupa Türk Gazeteciler Birliği / 1988

• Muammer Yaşar Bostancı Ödülü – 1992

• Altın Ekran Ödülü – En İyi Haber Programı – 1994

• Başkent Grubu Televizyon Haberciliği Özel Ödülü – 1994

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