Keçiören Belediyesi’ne bağlı KEÇMEK (Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları) tarafından düzenlenen “Hatimler ve Dualarla Mehmetçiğimize Manevi Destek” programı ile eller semaya Mehmetçik için açıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın eşi Hatice Ak, Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın’ın katıldığı ve Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanında düzenlenen programda KEÇMEK kursiyerleri tarafından okunan hatimlerin, Yasinlerin ve çekilen Salavatı Şeriflerin duası yapıldı.

14 Kurs Merkezindeki kursiyerlerin oluşturduğu dua zincirinin nihayetlendirildiği program Kur’an Tilaveti ile başladı. Ardından Keçiören Müftülüğünde görevli Vaiz Şaban Anuştekin ve salondakiler kahraman Mehmetçik için dua ettiler.

“Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz.” ayetini hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Mehmetçiğimiz bu ülkenin bekası için hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında kahramanca mücadele ediyor. Bu ülkenin ne kadar güçlü olduğunu ve asla bölünmeyeceğini 15 Temmuz’da da, Afrin’de de gördük. Bu millet, büyük bir millettir ve söz konusu vatansa herkes canını ortaya koyar. “Tek devlet, tek millet, tek vatan ve tek bayrak” için hepimiz şehit olmaya hazırız. Şehitlik en yüce mertebedir. Peygambere komşu olmaktır. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da, Cerablus’ta, Afrin’de ve terörle mücadele kapsamında canını veren kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. ” ifadelerini kullandı.

Afrin’in yeniden inşası için Keçiören Belediyesi olarak bölgeye gittiklerini ve 6 okulun tadilatını gerçekleştirdiklerini de hatırlatan Başkan Ak, “Mehmetçiğimizin sınırlarımızın güvenliğini sağladığı ve başarısıyla herkesi kendine hayran bıraktığı operasyon sonrası bizler de bölge halkının hayatının normale dönmesi noktasında çalışmalar gerçekleştirdik. İki yıl sonra çocuklar eğitimlerine tekrar devam ediyor.” diye konuştu.