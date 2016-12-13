Dualarımız şehitlerle

Altındağ Belediyesi tarafından tam 9 yıldır düzenlenen pazar sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı programlarında dualar eksik olmuyor. Her hafta pazar günü Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’nde buluşan Altındağlı vatandaşlar, aynı çatı altında birlik ve beraberlik mesajı veriyor.

Pazar buluşmalarının bu haftaki konukları Plevne ve Sakarya Mahallesi sakinleri oldu. Yaklaşık 450 kişinin katıldığı programda AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da yer aldı. Sabah erken saatlerde gerçekleşen buluşmada, hep bir ağızdan şehitler için dua edildi.

“Milletimizin başı sağ olsun”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kahvaltı sonrası yaptığı konuşmada İstanbul’da gerçekleşen hain terör saldırısı üzerinde durdu. 44 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınayan Başkan Tiryaki: “Milletimizin başı sağ olsun” dedi. Başkan Tiryaki, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken birlik ve beraberlik çağrısı yapmayı unutmadı.

Türk halkının tarih boyunca el ele omuz omuza yürüdüğüne dikkat çeken Başkan Tiryaki, her türlü zorluğun üstesinden gelecek güce sahip olduklarını söyledi. Başkan Tiryaki, tüm İslam Aleminin barış ve huzur içerisinde yaşaması temennisinde de bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ise şöyle konuştu: “İstanbul’daki hain saldırı hepimizi çok üzdü. Milletimizin başı sağ olsun. Bu lanet saldırıyı kınıyorum. Umarım bu son olur. Türk halkının huzuruna, refahına kastedenler cezasını bulacaktır. Gün, birlik olma günüdür. Bugün birbirimize daha sıkı sarılmalıyız.”

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