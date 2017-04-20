DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, “Halkın yarısının inanmadığı bir sonucu ısrarla kesinleştirmeye çalışan YSK manzarasının bir tek izahı olabilir, tuz kokmuştur” dedi.

Aksakal, referandum sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin, özü ve içeriği itibariyle 94 yıllık cumhuriyet rejiminin ortadan kaldırılması niyetiyle önüne getirilen değişikliğe sandıkta aslında ‘Hayır’ dediğini ifade etti.

“ÇOK VAHİM”-

Öncelikle böyle bir değişiklik talebinin halktan değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle hesabı olanlardan geldiğinin bilinmesi gerektiğini kaydeden Aksakal, “Bir çok sandıkta usulsüz oy kullanımının yapıldığı, bazı sandık çevrelerinde ise ilgili seçmeninin bile olmadan bazı şahıslarca pusulaların ‘Evet’ tarafına mühür basıldığını gösteren fotoğraf ve videolar elden ele gezmektedir. Bu şekilde kullanılan oyların sayısının da 2,5 milyon olduğu, ‘Gözlemci’ statüsündeki yerel ve uluslararası temsilciler tarafından iddia edilmektedir. Bu çok vahimdir” dedi.

“ORTADA ÇALINAN BİR GELECEK VAR”-

Aksakal, “Böylece ortaya çıkan sonucun, iktidar partisi temsilcileri ve sayın Cumhurbaşkanı tarafından ‘yangından mal kaçırma’ misali alelacele ‘mesele bitmiştir, konu kapanmıştır’ mantığıyla geçiştirilmeye çalışılması ve olayın ‘atı alan Üsküdar’a vardı’ atasözüyle özdeşleştirilmesi büyük bir talihsizliktir. Ortada alınan bir at değil çalınan bir gelecek vardır” değerlendirmesinde bulundu.

“ARTIK HALKIN İÇİNE BİR KURT DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR”-

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararına işaret ederek, ortadaki sorunun oy pusulası ve zarfların ‘orijinal belge’ olup olmadığı sorunu değil, bunların mühürsüz olması sorunu olduğunu belirten Aksakal, şöyle devam etti:

“YSK, tarihe kara bir leke olarak geçecek kararını ivedilikle düzeltmek sorumluluğu altındadır. YSK, kanunun açıkça tanımladığı bir şartın yerine getirilmemesinin sorumluluğunu ilçe seçim kurullarının üzerine yıkmakla esasen kendisinin suçlu olduğunu zaten kabullenmiştir. Netice itibariyle ilçe seçim kurullarının görevini eksik yapmasının ceremesi devletin rejiminin değiştirilmesi sonucu yaratılarak halka ödetilemez.

Artık halkın içine bir kurt düşürülmüştür. Yapılacak olan şudur, 16 Nisan referandum oylamasında bu olumsuzlukların tespit edildiği tüm sandıklarda seçim yenilenmeli ve çıkacak sonuçlar dikkate alınarak referandumun sonucu kesinleştirilmelidir.

Oysa görülen odur ki YKS kendisini hukuka ve halka karşı değil, bilinmeyen başka merkezlere karşı sorumlu hissetmektedir. Halkın yarısının inanmadığı bir sonucu ısrarla kesinleştirmeye çalışan YSK manzarasının bir tek izahı olabilir, tuz kokmuştur.”

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