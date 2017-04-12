DSİ Spor son maçında 3'ncülüğü kıl payı kaçırdı

ASL (Amatör Süper Lig’de) zirve mücadelesi veren DSİ spor, sezonun son derbi maçında, karşı karşıya geldiği orman spor ile yenişemedi (1-1).

2016-2017 Süper Amatör Lig’in zorlu son maçında kozlarını paylaşan Orman spor ile DSİ Spor, attıkları karşılıklı gollerle dengeyi bozamayınca sahadan 1-1 berabere kalarak birer puanı da paylaşmakla yetindi.

Puan sıralamasında 47 puanla dördüncü sırada yer alan DSİ Spor, 48 puanlı Ormanspor’u yenemeyince sezonu 4 öncü olarak kapattı. 19 Mayıs 1 numaralı sentetik çim sahada yapılan zorlu mücadelede ilk gol Ormanspor’lu Bilgehan’dan geldi.

Sağ kanattan geliştirilen atakta Burak Çağlar’ın pasında ve ceza sahası içerisine önünde bulduğu topa şık vuruşla filelerle kucaklaştıran Bilgehan, takımını 1-0 öne geçirdi. Atılan bu golle dahada moral depolayan Orman spor sevinirken, DSİ Spor, yediği gole rağmen soğukkanlılığını bozmadan ve oyunun aksiyonunu aksatmadan lehine çevirmek için atak üstüne atak yapsa da yediği gole de cevap veremeyince ilk yarıyı tek farkla yenik kapatmak zorunda kaldı. (1-0).

İkinci yarıya hırslı ve atak başlayan DSİ Spor, ilk yarıda yediği gole cevap vermekte pek fazla gecikmedi ve 48 dakikada Tunahan adına yakışır attığı şık bir golle dengeyi sağladı. (1-1)

Her iki takımın attıkları bu gollerden sonra ilk yarıda verdiği amansız mücadelenin dozunu artıran Yeşil-Beyazlılar, daha da atak oynasa ve birçok gol pozisyonları yakalasa da Ormanspor karşısında galibiyeti elde edemeyince 1-1 kaldı.

Bu önemli ve zorlu karşılaşma sonunda üçüncülüğü de kaçıran DSİ Spor, 2016-2017 sezonunda arzuladıkları hedeflerine ulaşamayınca sahadan üzgün olarak ayrıldı. DSİ Spor sahada şu ekiple mücadele verdi: Caner, Ufuk, Barışcan, Tunahan, Ali, İsmail, İ. Suat, Serkan, Gökay, Uğur ve Anıl Teknik Sorumlu: Mehmet Çakır

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