D&R Suadiye, ‘Anne’ dizisinin kitabı Zeynep’in yazarı Ali Arhan’ı imza gününde ağırladı. Kitaptan dizi yapma akımını tersine döndüren ‘Zeynep’ kitabının dizideki yazarı Ali Arhan, dizi izleyicilerinin yoğun ilgisi ve sevgisi ile kitapları imzaladı.

D&R Suadiye, Anne dizisini konu alan ‘Zeynep’ kitabının dizideki yazarı Ali Arhan’ı imza gününde hayranları ile buluşturdu. Sevilen romanların dizi olarak ekrana gelmesinin aksine, Zeynep kitabı dizide yer alan gazeteci Ali Arhan’ın, Zeynep ve Turna’nın dramını bir roman olarak yazmak istemesi senaryoya girdikten sonra, kaleme alındı. Yazarın gerçek kimliği gizli tutulurken, satışa çıkan kitapta, dizideki gazeteci Ali Arhan mahlası kullanıldı. Dizideki Ali Arhan rolü ile sevilen ve kitapla birlikte yazarı olarak da tanınan deneyimli oyuncu Can Nergis, imza gününde ziyaretçilerle tek tek ilgilendi ve fotoğraf çektirdi.

Anne-kız sevgisi, kadın özgürlüğüne ve dayanışmasını öne çıkaran Anne dizisinin romanı Zeynep’ten elde edilecek telif geliri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı çocuk evlerinde kalan çocukların kullanımına bağışlanacak.

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