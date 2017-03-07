Dr. Ergin Işık ile yaşlılık ve güzellik

Estetik ve plastik cerrahı Operatör Dr. Ergin Işık ile son zamanlarda sıklıkla yapılan estetik operasyonları ve tıptaki teknolojik gelişmeleri konuştuk.

Dr. Ergin Işık:

‘Yer çekimine hiçbir şey karşı koyamıyor. İlerleyen yıllar, yorgunluk, stres bunların hepsi bizim için negatif faktörler’

diyerek yaşlılığın insan vücudu üstündeki etkilerini anlattı.

Soru: Yaşlılık yüzümüzde değişiklik yaratıyor buda insanların psikolojisini bozuyor değil mi siz ne dersiniz?

Dr. Ergin Işık: Özellikle bayan hastaları etkiliyor. Hasta popülasyonumuzun yüzde seksenini bayan hastalardan oluşuyor. Onunda sebebi yaşlanma korkusu. Birçoğunun eski güzelliğine geri dönmek istemesi.

Soru: Özellikle hanımlar için neler yapılıyor?

Dr. Işık: özellikle hanımlara baktığımızda yaşla birlikte meydana gelen kırışıklıklar için Botoks yine yüzde yoğunluk kaybından meydana gelen çukurluklar için dolgu uygulamaları yaşla birlikte sarkan göz kapakları gözaltı torbalarının alınması gibi ameliyatlar yapılmaktadır. Genç hastalar da isteklerine göre burun ameliyatları gibi ameliyatları yapıyoruz.

Soru: Bu ameliyatlardan sonra doğallık kayboluyor mu?

Dr. Işık: Estetik cerrahiyle doğal güzelliği bozmak çok büyük bir hata olur. Mümkün olduğu kadar. Kişinin doğal güzelliğini bakışını korumak lazım. Öbür türlü çok fazla işin ucunu kaçırdığınız zaman karşıdan bakıldığında çok komik görüntüler ortaya çıkabiliyor.

Soru: Gelen bayan hastalar ünlü sanatçıların estetiklerini mi örnek alıyorlar?

Dr. Ergin Işık: Tabi, estetik cerrahide biraz da özenti var. Gelen hastalar bir başkasının yüzünde gördüğünü kendi yüzünde de görmek istiyorlar. Mesela dudaklar, dudaklar için gelen bayan hastaların birçoğunun idolü Angelina Jolie’dir. Onun fotoğrafıyla gelirler. Ya da internetten bir ünlünün burun fotoğrafını gösterip burunlarının onun gibi olmasını isterler, yani hastalar kafalarında bir şablon oluşturarak geliyorlar.

Soru: Sizin yaptığınız estetik ameliyatları photoshop kullanarak resim üzerinden de yapabiliyorlar, peki ameliyat öncesi photoshop ustalarıyla fotoğraf üzerinden bir bilgisayar çalışması oluyor mu?

Dr. Işık: Photoshop’u çok fazla hastaya göstermek istemiyorum çünkü uğraştığımız materyal yaşayan bir organizma Photoshop’ta yaptığımız iş donuk, cansız bir şey. İstediğin gibi ayarlayabiliyorsun, ameliyatla Photoshop’ta yaptığın görüntü de birbirine uymayabiliyor. Ameliyat öncesi fotoğrafı gösterdiğin zaman hastanın aklında o görüntü kalıyor ama ameliyattan sonra o görüntü öyle olmayabilir, o yüzden çok fazla ameliyat öncesi fotoğraf göstermek istemiyorum.

Soru: Kulak ameliyatları da var mı? Kamuoyunda kepçe kulak derler.

Dr. Işık: Tabi ki kepçe kulak ameliyatları da çok fazla var. Bayanlar saçlarını topuz yapmayı severler ama kepçe kulağı olanlar topuz yapamazlar ve bu durumdan çok fazla mustarip olurlar. Bu yüzden kepçe kulağı ameliyatları da yapıyoruz.

Soru: O zaman boyun, dudak, burun gibi bir sürü noktaya operasyon yapıyorsunuz?

Dr. Ergin Işık: Ben size işimizi söyleyeyim, saçınızdan tırnağınıza kadar vücudun dış tarafındaki her yer bizim işimizdir.

Soru: Kanser hastalığı gibi bir hastalıktan dolayı göğsü alınan bayanlara bildiğimiz kadarıyla suni göğüste yapılıyor galiba birazda bundan bahsedebilir misiniz?

Dr. Işık: Meme kanseri bir bayan için çok büyük bir travma çünkü meme bir bayanın kendini bayan gibi hissetmesi için çok önemli bir organ. Meme kanserinde, meme çıkarıldıktan sonra işin sağlık boyutunun yanında ruhsal ve psikolojik boyutu da var. Memesi olmayan bir bayan kendini gerçekten kötü hissediyor. Bunu telafi etmek için kendi içinde telafi edemese bile en azından dış ortama memesinin hala var olduğunu göstermeye çalışıyor. Kendi içinde zaten rahatsız bir de bu durumun üstüne dışarıdan gelen tepkiler üzerine psikolojisi daha kötü oluyor. Şimdi teknolojiler, ameliyat teknikleri gelişti meme kanseri olan bir bayan ameliyata memesiyle girer genel cerrahlar memeyi alır, biz gireriz aynı şekilde meme yaparız.

Soru: Ameliyat devam ederken mi?

Dr. Işık: Tabi ameliyat sürerken meme kanseri olan bir hastanın ameliyata girerken de memesi olur, çıktığında da memesi olur. Bunu hastanın kendisiyle de çok rahat konuşabiliyoruz kendi vücut dokularından da dolgu yapabiliyoruz ya da kendi vücut dokularını kullandırmak istemeyenlere de başka tedaviler uyguluyoruz. Artık teknoloji çok gelişti meme kanserinin tedavisinde de ilerleme var, erken teşhis çok önemli, erken teşhis yapıldığı takdirde ameliyat sonrası bizim işimizde daha kolaylaştı

Soru: Bu tedavi uygulandıktan sonra bir ömür boyu başka bir tedaviye gerek kalıyor mu?

Dr. Ergin Işık: Öbür meme ne kadar operasyona ihtiyaç duyarsa, ameliyatlı meme de o kadar ihtiyaç duyar.

Soru: Ne kadar sürede bir kontrole gidilmeli?

Dr. Işık: Bayanlar kırk yaşına kadar kendi muayenelerini kendileri yapacaklar özellikle adetlerinin bittiği dönemlerde eğer bir şey hissederlerse ellerine bir kist, sertlik geldiği durumda ya da olağan dışı bir durum hissettikleri takdirde genel cerraha başvurmalılar ama onun dışında ortalama kırk yaş ve sonrasında rutin mamografi ve ultrason kontrollerini, takiplerini yapmaları gerek. Yılda bir kez yapılmalı.

Soru: Göz ameliyatlarına gelecek olursak yer çekimiyle veya yaşla birlikte mi göz kapakları, gözaltı torbalarında sarkmalar meydana geliyor?

Dr. Işık: Yer çekimine hiçbir şey karşı koyamıyor. İlerleyen yıllar, yorgunluk, stres bunların hepsi bizim için negatif faktörler. Gözümüz bizim dış ortamlarla bağlantı kurmamızı sağlayan en önemli organlarımızdan. Göz kapaklarımızın fonksiyonu ise gözümüzü dış travmalardan, dış etkilerden korumaktır. İlerleyen yaş ile birlikte cildin elastikiyetini kaybetmesi, göz kapağını açıp kapatan kasların artık eskisi kadar güçlü olmaması yer çekiminin de etkisiyle bazen göz kapaklarında düşmeler meydana geliyor bazense esnekliğini kaybettiği için gelip direk göz kapağının üzerine düşebiliyor. Bunun da tabi cerrahi olarak tedavi yolları var. Bu tedaviler sonrasında inanılmaz olumlu dramatik sonuçlar alabiliyoruz. Hastalar kendilerini inanılmaz mutlu hissediyorlar.

Soru: Gözaltı morlukları için bir çözüm var mı?

Dr. Işık: Onlar için yağ enjeksiyonu ya da dolgu yapıyoruz, gözaltı torbaları ya da göz kapağı sarkmaları cerrahi olarak yapılıyor. Gözaltı torbaları aslında bizim için faydalı şeyler gözaltı torbaları hem altta, hem üstte yer alırlar. Bir nevi amortisör görevi görürler, gözümüze bir darbe geldiğinde hem altta hem üstte bulunan yağ yastıkçıları vardır gözümüzün sağa sola çarpıp darbe almasını engellerler. Tabi yaşla birlikte bu yağ bezleri de hipertirofi oluyor dışa doğru sarkmaya başlıyor. Ameliyattan sonra tabi üç beş günlük bir morluk evresi bazen bir ay süren şişlik evresi sürebiliyor ancak tamamen iyileştikten sonra hastalar kendilerini gördüklerinde çok mutlu oluyorlar, gençleşiyorlar.

Soru: İşin güzellik yönünden ziyade tıbbi müdahale gerektiren durumlar nelerdir?

Dr. Işık: Tabi tıbbı açıdan zorunlu olduğu durumlarda var mesela sarkmalar göz kapaklarının sarkması bazen o kadar ileri seviyelerde oluyor ki iris denilen gözün kısmını kapatıyor ve hasta artık görmemeye başlıyor.

Soru: Genelde tıbbı müdahalelerden sonra hastaların yüzünde soğuk ifadeler oluyor bunun sebebi ne?

Dr. Ergin Işık: O ifadeler genelde Botoks ameliyatlarından sonra oluyor çünkü Botoks ameliyatlarında uygulama yapılan bölgelerde kasların gücünü azalttığımız için mimik yapamama probleme ortaya çıkıyor. Özellikle sanatçılar ve haber spikerleri bunu fazla istemiyor çünkü mimiklerini kullanamıyorlar.

Soru: Belirli yaşatan sonra bel çevresi ve karında yağlanmalar oluşuyor bu yağlanmalar için ne tür operasyonlarda bulunuyorsunuz?

Dr. Işık: Özellikle kilolu hastalarda liposakşın prosedürleri uygulanıyor. İnce kamürler yardımıyla cilt altından yağlar alınıyor. Tabi ameliyat öncesi muayeneyi iyi yapmak lazım deriyi boşaltınca sarkmalar meydana gelecek ameliyat sonrası hastanın bu sarkmaları toparlaya bileceğini biliyorsanız ekstra bir uygulamaya gerek yok ama tam tersi bir durum oluşuyorsa ameliyat sonrasında hastaya aynı seansta karın germe operasyonu uygulanır. Göbekli insanlardaki tek problem cilt altındaki yağ oranının fazla olması değil. İkinci problemde karın zarı dediğimiz yapının bu yağlanma karın zarının içinde de oluyor buda karnı ileri iter kasların arasında gevşemeye sebep olur.

Soru: son yıllarda Türkiye’de de yapılmaya başlandı yüz nakli bu operasyonların yapılması kolay mı daha çok yapılma ihtimali var mı?

Dr. Işık: Yüz nakli ameliyatları çok geniş boyutlu ameliyatlar. Uygun donör ve alıcı bulduktan sonra ameliyatı yaparsınız. Ama o hastanın ameliyat sonrası takipleri önemli çünkü farklı bir insanın dokusunu başka bir insana aktarıyorsunuz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...