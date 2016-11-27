Dövme kansere yol açabilir

Uzmanlar, dövmenin göründüğü kadar masum olmadığını, deri kanseri ve bulaşıcı hastalıklar gibi ciddi problemleri de beraberinde getirebildiğini söyledi.

Tekirdağ Özel Star Medica Hastanesinde Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. İrem Eren Kutlutürk, dövmelerin özellikle çocuklarda kan hastalıkları yani hemoliz ve ciddi organ hasarına yol açma kapasitesi daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Dr. İrem Eren Kutlutürk, ”Dövme ister organik ya da Hint kınası ile yapılsın, ister kalıcı olsun deride zararları kanıtlanmış ve hiç de masum olmayan uygulamalardır” dedi.

“CİLDE YAPILAN DÖVMELER DERİ KANSERİ VE İYİ HUYLU TÜMÖR OLUŞTURABİLİR”

“Dünya çapında yapılan bilimsel verilere bakıldığında birçoğunda dövme materyallerinin içerisinde karsinojenik, kanser oluşturan veya prokarsinojenik yani kanseri tetikleyen maddelerin olduğu belirtildiğini ifade eden Dr. İrem Eren Kutlutürk, “Yine bilimsel olarak bu konuda yayınlanmış 50’den fazla dövme üzerinde oluşan cilt kanseri ve bir o kadar da deri iyi huylu tümörleri yer alıyor. Yani kısacası dövme göründüğü kadar masum olan bir işlem değil. Sadece kozmetik sorunların yanı sıra deri kanseri gibi veya bulaşıcı hastalıklar gibi ciddi problemleri de beraberinde getirebilen bir işlemdir” diye konuştu.

“DÖVME MATERYALLERİNİN İÇERİSİNDE BİRÇOK AĞIR METALLER BULUNUR”

Dövmenin yabancı bir materyalin deri altına zerk edilmesi anlamını taşıdığını ve deri için yabancı bir madde oluşturduğunu sözlerine ekleyen Dr. Kutlutürk, “Dövme materyallerinin içerisinde birçok ağır metaller, kurşun, nikel, titanyum ve birçok boyar madde bulunur.

Bu maddeler her kişide farklı reaksiyonlara yol açmakla beraber en sık gözlenen sorun uygulanan alanda kızarıklık, şişme, ağrı ile karakterize alerjik reaksiyonlardır. Bu alerjik reaksiyon bazen o kadar şiddetli olabilir ki anaflaksi dediğimiz hayatı tehdit eden yaygınlığa ulaşabilir.

Yapılan yerin hijyenik koşulları ve kullanılan iğnelerin sterilizasyonu da çok önemlidir. Sterilizasyona dikkat edilmediği takdirde enfeksiyonlar, Hepatit B ve C, AIDS, tetanos ve verem mikrobu kolayca bulaşabilir.

Deri üzerine uygulanan bu yabancı maddeler iyi huylu ve kötü huylu tümöral oluşumların tetiklenmesine de zemin hazırlar” şeklinde açıklamada bulundu.

“DÖVME ÇOCUKLARDA HEMOLİZ VE ORGAN HASARLARINA YOL AÇABİLİR”

Deri üzerine yapılan dövmelerin, çocuklarda kan hastalıklarına ve organ hasarlarına yol açabileceğini de belirten Tekirdağ Özel Star Medica Hastanesinde Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. İrem Eren Kutlutürk, şunları kaydetti:

“Siyah veya Hint diye adlandırdığımız kına dövmeleri arafenilendiamin kimyasal maddesinin karıştırılması ile daha kalıcı olması sağlanır. Fakat bu madde sadece deri için değil tüm vücut için oldukça toksik ve allerjen oranı çok yüksek bir maddedir.

En sık uygulanan bölgede kızarıklık, kabarma, su toplaması, leke oluşması, kalıcı deri hasarı, doku toplaması, akne oluşumu, o bölgede kıllanmada artış, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, deri döküntüleri gibi pek çok yan etkiye rastlanılmaktadır.

Organik adı altında uygulanan geçici dövme ajanlarının içerisinde bile bu parafenilendiamin maddesinin yanı sıra kanser oluşumunu tetikleyen kimyasal maddeler var.

Burada ciddi bir uyarı da çocuklarımız için olmalı, çünkü bu maddenin özellikle çocuklarda kan hastalıkları yani hemoliz ve ciddi organ hasarına yol açma kapasitesi daha yüksektir. Bu nedenle çocuklarımız için bu konuda daha fazla hassasiyet göstermeliyiz.

Dövme derinin alt tabakalarına yapılan bir işlemdir. Bu nedenle bundan kurtulmak istediğinizde çözüm bu kadar kolay olmayacaktır.

Dövme sildirme tedavisinde en etkili yöntem lazer tedavileridir ve bu amaçla Q switched lazerler en uygun lazerlerdir. Fakat dövmenin yapılış şekli, derinliği kullanılan boya ve malzemeler dövme sildirme işleminin başarısını etkiler. Dövme sildirme işlemi sırasında yara yeri enfeksiyonu, deride koyu ve açık lekelenmeler, doku toplaması, derin cilt hasarı ile iz kalması, yanıklar, kabuklanma ve su toplaması olabilir.

Bu nedenle profesyonel ellerde bu lazer işlemi uygulanmalıdır. Dövme ister organik ya da Hint kınası ile yapılsın, ister kalıcı olsun deride zararları kanıtlanmış ve hiç de masum olmayan uygulamalardır. Bu konuda çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgilendirmek önemlidir.”

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