2017 senesinde konut kredisi faiz oranı yüzde 0,90 bandındayken, yaşanan gelişmelerden sonra faiz oranları yüzde 1,30’u buldu. Bu rakamlara göre vatandaş 100.000 TL konut kredisi çekerse 120 ayda 197 bin TL olarak geri ödeyecek.

Vatandaşlar son zamanlarda yaşanan döviz kurlarındaki hareketlilik ve siyasi olaylardan dolayı konuta yatırım yapmamaya başladı. Son günlerde doların 4 liraya ulaşması, benzin fiyatlarının 6 liraya çıkması, ekonominin istenilen seviyede olmaması vatandaşların yastık altı olarak tabir edilen paralarını gün yüzüne çıkarmamasına neden oldu.

Türkiye’de ekonomimin lokomotifi arasında bulunan inşaat sektörü kredi faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı artık vatandaşlar tarafından ilgi görmüyor. Bu sorunları gidermek için büyük inşaat firmaları vatandaşlara düşük faizli krediler sunarak satış yapmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz sene konut kredisi faiz oranı 0,90 bandındayken, yaşanan gelişmelerden sonra bu sene faiz oranları 1,30 bandı ulaşmış durumda. Eğer bir vatandaş 100.000 TL konut kredisi çekerse bin 600 lira taksitle 120 ayda 197 bin lira geri ödemek zorunda kalacak. Yani asgari ücretle çalışan bir kişi hiçbir şey yemeden içmeden tüm maaşını krediye yatırarak 120 ayda kredisini ancak ödeyebilecek. Bu durum vatandaşları korkutuyor.

EMLAK ALIM SATIMLARINDA DURGUNLUK VAR

Bu konu üzerine Ankara’da Emlak Uzmanı olarak görev yapan Mehmet Kolsuz ile görüş alış verişinde bulunduk.

Emlak uzmanı Mehmet Kolsuz, “17 yıldır emlak piyasası içerisinde emlak işi yapıyorum. Son zamanlarda yaşanan olaylar ve dövizin yükselmesinden sonra emlak alım satımlarında bir durgunluk yaşanıyor. Bu sebeplerden dolayı önümüzü göremiyoruz. Nasıl bir yol alacağımızı kestiremiyoruz. Piyasada son zamanlarda bir olumsuzluk var” dedi.

Kolsuz, “Piyasayı olumsuz etkileyen iç politikalar, dolar artışı, borsadaki yaşanan dalgalı ivmeler bizim iş yapmamızı zorlaştırıyor. Bu işin içinden biri olarak bir yatırım yapacağım zaman hemen dolar ne oldu ona bakıyorum. Vatandaşlarımızın temkinli yaklaşmasını anlıyorum” ifadelerini kullandı.

Emlak fiyatlarının sabit olduğunu belirten Kolsuz, “Ülkede her şeye zam geliyor ama emlak piyasası sabit duruyor. Çünkü bir kısır döngü içerisine girdik. Türkiye’nin lokomotifi inşaat sektörü olarak görülmesine rağmen sektör hiç tat vermemeye başladı. Satışlar son yıllarda yüzde 70 düştü. Bu sebepten dolayı mutlu değiliz.

“Bankaların faiz oranları sektörü doğrudan etkilemiyor. Bugün faiz oranları yüzde 1’in üstünde fakat yarın banka faiz oranları yüzde 1’in altına düşse insanlar yine durup piyasaya bakacak ve temkinli yaklaşacak. Piyasada olumlu bir hava esmesi gerekir. Bunun için bazı olumsuzlukların üstesinden gelmemiz gerekir” dedi.

TAPU DAİRELERİNİN KALABALIĞI YANILTMASIN

Tapu dairelerinin gün içinde hep dolu olmasının insanları yanıltmaması gerektiğini söyleyen Kolsuz, “Tapu dairelerinin dolu olmasının birden fazla nedeni var. Örnek verecek olursak intikal olayları var. Bir ailenin içinde aldı verdi oluyorsa gidiyor, veraset harçları varsa gidiyor, gelir beyan edecekler gidiyor, ipotek konulacak oraya gidiyorlar, teminat mektubu almak için oraya gidiyorlar. Bu durum tapu dairelerinin dolu olmasına neden oluyor. Dışarıdan bakan bir gözde ne çok ev ve arsa satılıyor diyor. Kısacası sektörde görüş mesafemiz çok düştü”

Kolsuz, “Büyük inşaat firmaları ellerindeki evleri çıkarmak için kendileri finansmanları sağlamaya başladı ve kredi imkânları ile vatandaşlara ev satmayı amaçlıyor. Eğer ülkemizde ekonomi iyi gitse, banka faizleri yüksek bile olsa vatandaşlar o zaman daha iyi iş yapıyordu. Çünkü vatandaşlarımız faizler düştüğünde ve sabit olduğunda fazla yatırım yapmıyor. Biraz dalgalanma oldu mu vatandaşlarımız hemen alım satıma yöneliyor” ifadelerini kullandı.

Kolsuz son olarak, “Piyasadaki al satçılar piyasayı canlandırıyor. Fakat devlet bu işin yapılmaması için tüm gayretiyle zorluklar çıkarıyor. Devlet bir fiyat belirliyor ve o fiyatın üzerinde satış olursa daha fazla vergi alıyor. Her şeyden vergi alıyor bu durumda piyasayı olumsuz etkiliyor. Piyasayı hareketlendirmek için ekonomideki olumsuzluğu düzeltmek lazım, alım-satım vergilerini indirmek lazım” diyerek sözlerini noktaladı.