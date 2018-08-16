ABD ile gerginleşen ve hızlı bir şekilde sıcak para kaçışına dönüşen döviz kurlarındaki oynamalar son iki üç gündür dalga boyunu azaltmasına rağmen devam ediyor.

Yani risk sürüyor. Riski tırmandıran ABD tarafı. Gece gündüz yemeden içmeden “rahibim masum, serbest bırakılsın yoksa…” şeklinde başlayan cümlelerle tehditler savuruyor.

Daha fazlası ne olabilir? Belki yine vize yasağı koyarlar, askeri alandaki projeleri askıya alırlar. ABD Senatosu’ndan geçen uluslararası kuruşlardan Türkiyeye para akışının durdurulması gibi saçma sapan kararı yürürlüğe koyup sermaye hareketlerini sınırlandırdılar. Başka? Gümrük vergilerini Türkiye çıkışlı diğer ürünlere de yayabilirler, daha fazla sıcak para çıkışını sağlamak için mali kuruluşlara baskı yapabilirler.

İyi yapsın da ABD’nin bu tutumu diğer ülkeleri; özellikle Türkiye’ye önemli tutarlarda kredi açmış kuruluşları endişelendiriyor. Olası ikinci bir dalgalanmada özellikle bankacılık sektörünün daha fazla hasar almasından kaygılanıyorlar. Buna karşın bu kaygıları yaşamamak için siyaseten de desteklerini veriyorlar.

Hafta başından buyana AB’nin tutumu değişti. Almanya ile görüşmeler yapılacak, bunu diğer ülkeler de izleyebilir. AB ile ilişkilerde yeni bir dönemin başlaması ve örneğin vize konusunda ilerleme sağlanması her iki tarafı da rahatlatır. Bu konuda top AB’nin elindedir. AB, firmaların Türkiye ile kaygılarını azaltmak istiyorlarsa, tüm tıkanan konuları çözmelidir.

Bu arada belirtelim; kaygı alacaklarının tahsilinde değil Türkiye üzeriden sağladıkları karların düşmesindendir. Bunların başında İspanyollar geliyor. İspanyolların bankacılık sektöründen alacakları 83 milyar dolar civarında.

Fransızların 38, İtalyanların 17, Almanların 12 milyar dolar alacakları olduğu hesaplanıyor. AB dışında Japonların 14, İngilizlerin 19, Amerikalıların da 18 milyar dolar tutarında paraları Türkiye’de.

Bu listeye Hollanda ve Körfez ülkelerini de eklemeliyiz. Körfez ülkelerinden Katar’ın 15 milyar dolarlık yatırım açıklaması şu an için en somut atılmış adımdır.

Diğer ülkeler ne yapabilirler? Dolar bazında ucuzlayan tüm parasal araçlara yatırım yaparak Türkiye’ye yeni girişler sağlayabilirler ve sıkıntının kalıcı krize dönüşmeden atlatılmasını sağlayabilirler. Bu, AB’nin Türkiye’ye bakışının somut göstergesi olacaktır. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın yüzlerce yatırımcıyla yapacağı görüşmeden çıkacak sonuçları da iyimserlikle beklemeliyiz.

Gözü rahipten başka bir şey görmeyen ABD’ye bu tablo karşısında kararlarını ve söylemlerini gözden geçirmesini herkes öneriyor ama “sen söyle, sen işit” misali dünyayı kendilerinden uzaklaştırıyorlar. Bu da onların sorunu.