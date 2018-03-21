Son günlerde yaşanan döviz oynaklığı tüm dünyanın ilgi odağı oldu. Memleket ekonomisi “Afrin’in terörist işgalinden kurtuluşundan” daha fazla konuşuluyor. Yabancı bankacılar, ne olup bittiğini neredeyse anlık değerlendirme notlarıyla yatırımcılarına, müşterilerine duyuyorlar hem de çok çarpıcı yorumlarla.

Bunlardan en ilginci Alman Commerzbank tarafından yayınlanan notta yer almış. Bankanın yorumda; liradaki düşüşü bu kez jeopolitik risklerin tetiklenmediğini, bu değer kaybının, makro ekonomik verilerin nasıl piyasaya ağırlığını koyduğunu gösteren “mükemmel bir doğal deney” olduğunu ifade etmiş.

Geldiğimiz noktaya bakın. Hem ekonomimiz hem de insanımız yabancılar gözünde “denek” olmuş da haberimiz yok. Yani adamlar bizi deniyorlar ve diyorlar ki “artık öyle jeopolitik riskler, şu bu gerekçeler değil makro ekonomik göstergeler bozulduğunda piyasalar gerekli ayarlamaları yaparlar ve yeni dengeleri kurarlar.

Bu lâflara tepki mi gösterelim yoksa onların gözünde bizi “doğal denek” haline getirenlere mi kızalım?

Commerzbank’ın yorumu gibi benzeri diğer değerlendirmeler de bir bu kadar dikkat çekici. Diyorlar ki, “Türkiye’de döviz oynaklığının nedeni olarak göstertilen FED faiz artırımı, bölgesel riskler, erken seçim dedikodular olmadığı görüldü. Bunlar geçen aylarda, en azından Şubat ayında da konuşuluyordu. O zaman döviz oynamadı da niye şimdi Mart ayında oynamaya başladı? Bunun tek nedeni var, o da ekonomik dengelerin bozulması ve giderek kalıcı olması”.

Bu yorumlara baktığımızda artık ekonomimiz uluslararası siyaset ve ekonomik gelişmelerden ayrışmış durumda ve daha tehlikelisi açıklanan her türlü veri lirayı vuracak. Demek bir erken seçim kararı çıksa, vay halimize!

HÜKÜM PİYASALARA GEÇTİ

Tüm bunların faturası şüphesiz vatandaşa çıkacak. Elin adamı parasını alıp gidiyor, geride ne olmuş umurunda değil. Yabancıların yorumlarda da belirtildiği gibi liranın kaderine artık ekonomi yönetimleri değil piyasalar karar veriyor, hükmü kesiyorlar.

En son örneği Hazine borçlanmasında yaşandı. Dolar, avro uçarken sadece 3.8 milyar liralık Hazine borçlanmasına çıkıldı, beş katı yani 20 milyar liraya yakın teklif verildi, dolar avro üç beş kuruş geriledi.

Bu hesaba göre eğer 13 milyar borçlanma olsaydı, dolar, avro 3.70’lere kadar mı inecekti! Madem böyle, açın fazladan bir borçlanma, piyasalar durulsun.

Sonuçta “ekonomimize güven, şöyle büyüdük, yatırım ortamını iyileştireceğiz, manipülasyon, spekülasyon, operasyon” gibi “soyut” sözlerle açıklamak anlamsız kalıyor. Adamlar sadece bizim vereceğimiz faize geliyor.

Hazine borçlanma ihalesindeki faiz yüzde 12.81 olmuş. Öyleyse bu kadar yüksek teklif vardı niye oran düşmüyor, en düşük tekliften borçlanma yapılmıyor? Enflasyonla faiz eşitlenmiş, paralel gidiyor.

Bu oranlar sıcak paracıların pazarlık oranını gösteriyor ve bundan aşağısı ilgi görmüyor. “Verirsen yüzde 12-13 faiz geliriz” mesajı çok açık. Verelim de bu faiz kimin cebinden çıkacak? Üstelik bu durumda kalkın da kredi faizlerini düşürün diye bankalara baskı kurun. Geçmiş olsun.