Rekordan rekora koşan kurlar, döviz mevduatı olanları çok fazla heyecanlandırmamış. Kurların bu kadar yüksek oranlara çıkmasına rağmen tüm bankalardaki döviz mevduatları çok az oranda çözülmüş.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, 16-23 Mart haftasında bankalardaki döviz mevduatının 2.8 milyar doları bozulmuş.

Yerli döviz yatırımcıları ise hesaplarına neredeyse dokunmamışlar. Hesaplar 700 milyon dolar azalmış. Bankalarda şu an 203.9 milyar dolarlık yerli yabancı döviz bikrimi bulunuyor. Bu da toplam mevduatın yüzde 45’ine denk geliyor.

Bunun nedeni oldukça açık:. Döviz yatırımcısı kurların daha da yükselmesini bekliyor. Açıklanan büyüme rakamlarıyla bir anda gerileyen dolar ve avronun tekrar yüklemeye başlayacağını söylemek mümkün.

Şimdi sırada Nisan başında açıklanacak Mart ayı enflasyon rakamları var. Tahminimiz enflasyonun en az yüzde 2 olacağı yönünde. Hem kurlardaki fırlama, hem de başta akaryakıt olmak üzere zincirleme zamların bu artışta payı yüksek olacak.Rakamların piyasaları yeniden hareketlendireceğini söylemek kâhinlik değil. Yabancı uzmanların görüşlerine bakarsanız enflasyonun yanı sıra erken seçim tartışmaları kaygı yaratıyor. Zaten iki de bir gerekçe olarak sundukları jeopolitik riskler gün değil saat başı ortaya çıkabiliyor.

Şunu da ekleyelim, enflasyonun ardından 11 Nisan’da Zarrab davası ya da Hakan Atilla davası karar bağlanacak. Buradan çıkacak “ABD ekonomisini zarar uğrattığı” yönünde çıkacak yüksek tutarlı bir para cezası da yeni bir dalgalanmaya yol açacağı da beklentiler arasında.

Yine hatırlatalım, büyüme verileriyle kurların üç beş kuruş ani gerilemesi memleket ekonomisinin üzerindeki kaygıları gidermiş değil. Dünya, liraya en kırılgan para olarak bakıyor, ekonomideki açıkları dikkatle izliyor. Yani “yüzde 74 büyüdük, her şey yolunda” demek tamamen yanlış olur. 2017 yılı büyümesi yaşandı ve bitti ve yüksek enflasyona ve açıklar için elle tutulur somut kalıcı önlemler alınmış değil.

” Tek haneye düşecek” demekle bu enflasyon gerilemiyor.

TOBB’UN HAVASI

Geçenler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rıfat Hisarcıklıoğlu anlatmış, “1.5 milyon üyem” var deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan kendinse “hava atma da her üye bir kişi işe alsın” demiş.

Gerçekten koca TOBB üyesi hadi tümünden vazgeçtik yarısı bile bir kişi istihdam etse işsizlik diye bir şey kalmaz. Üstelik bu kadar sigorta prim ücret desteği varken.

Arkadaş her üye, en azından, fazla eğitim, bilgi beceri okul diploma istemeyen işler için bir kişiyi işe alsa çalışmaya adam bulunamaz, Suriyeliler bile yetmez. Ama olmuyor.

Son 1,5 yılda iki defa istihdam seferberliği başlatıldı. Ekonomi büyüdü, ama işsiz sayısı yerinde sayıyor. Özellikle genç nüfus iş bulamıyor. Demek bir yerlerde bir şeyler yanlış gidiyor ama gerçek olan yatırımcısı da işvereni de çalışanı da önünü göremiyor. Zaten taşıma suyu ile bu ekonominin çarkları daha ne kadar döner ki?

TOBB’un başlatacağı “nefes kredisi” kampanyası bunun somut bir göstegesi değil mi?