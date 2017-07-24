Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) yeni haftaya yüzde 0.35 yükselişle 107 bin 213 puandan başlarken, güçlü ekonomik verilerle küresel piyasalarda yükselen euro 4.12 lirayı aştı.

Cuma günü 106 bin 843 puan düzeyinde kapanan BIST 100 Endeksi, yenin günün ilk işlemlerinde 107 bin 425 puanı gördü. BIST 100 Endeksi daha sonra 107 bin 300 – 107 bin 350 aralığına çekildi.

BİST 100 Endeksi, 20 Temmuz günü 107 bin 608 puanla kapanarak tarihi rekorunu kırmıştı.

Dolar da güne yükselişle başladı. Geçen hafta 3.50 liranın altına kadar gerileyen ve Cuma günü yükselerek 3.52 seviyelerine yükselen dolar bugün 3.53 liradan güne başladı. Dolar saat 11.00’de 3.5427 liradan işlem görüyor.

Geçen hafta yükselen euro da günü başladığı 4.12 lira seviyelerinde tutundu. Euro, 11.30’da 4.1278 liradan işlem görüyordu.

Almanya gerilimi ve Fitch

İş Yatırım’ın günlük piyasa bülteninde, “Almanya ile tırmanan gerilim ve Fitch’in değerlendirmesi ile beklentiler geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu” denilerek şu değerlendirme yapıldı:

“Fitch, Cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra yaptığı açıklamada beklentimiz dahilinde kredi notu ve görünümde herhangi bir güncellemeye gitmedi.

“Almanya konusunda ise tarafların yaklaşımında bir değişiklik yok.

“Bu hafta veri gündemi oldukça yoğun. Bugün Avrupa’da PMI (satın alma yöneticileri endeksi) rakamları açıklanacak.

“Uluslararası Para Fonu (IMF) hafta sonunda ABD ile ilgili 2017 büyüme tahminlerini, yüzde 2.3’ten yüzde 2.1’e çekerken, Euro Bölgesi ile ilgili tahminini yüzde 1.7’den yüzde 1.9’a güncelledi.

“Tahmin değişiklikleri euro dolar paritesinde son dönemdeki yükselişi teyit eder nitelikte.

“Çarşamba günü Fed (ABD Merkez Bankası) toplantısı yapılacak. Fed’in açıklmasında gözler bilanço küçültülmesi ile ilgili takvimde olacak. Bilanço küçültülmesi ile ilgili yakın zamanda bir adım atılması fiyatlanmış değil.

“Dolayısıyla bu konuda sürpriz bir karar fiyatlamalarda değişikliğe yol açabilir. Perşembe günü ise Merkez Bankası toplantısı var. Toplantıda faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.”