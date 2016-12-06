Döviz bozdurana ücretsiz tıraş

AYDIN’ın Söke İlçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde, 25 yıldan bu yana berber Arif Koç, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi karşısında sesiz kalmayarak işyerinde kampanya başlattı. Koç, dolar ve eurosunu bozdurup, fişini getiren herkesi bedava tıraş etmeye başladı.

Türk Lirası’nın dolar ve euro karşısında her geçen gün giderek değer kaybetmesine sesiz kalmak istemeyen Sökeli berber Arif Koç, dükkanının camına, “Dolar ve euro’ya hayır. Dolar ve euro’yu bozdurana tıraşlarımız ücretsizdir. Türk lirasına Evet” yazısı astı. 25 yıllık berberlik mesleğinde çok sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Arif Koç, Türk parasının değer kaybetmesine kayıtsız kalamadığını dile getirdi. Söke’deki diğer esnaftan da aynı desteği beklediğini söyleyen Koç, şöyle dedi:

“Dolar veya euro’yu bozduran ve fişini getiren herkes burada ücretsiz tıraş olacak ve bakımını yaptırabilecek. Dolar ve euro’nun yok olmasını istiyorum. Türk parasının ise değer kazanmasını istiyorum. İnşallah sesimizi duyarlar. Esnaf, sürekli ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Bugün tüm esnaflar sıkıntı içindedir. Sıkıntılardan dolayı 2007 yılında işyerimi kapattım. Ancak, beni destekleyen arkadaşlar vesilesiyle yeniden işyerimi açabildim. Ama şimdi aynı duruma düşmek istemiyorum. Türk paramızın çığ gibi büyümesini istiyoruz. Yıllarca hep Türk paramızı küçük gördüler. Dolar ve euro’yu evimizden yatak odamızdan yastık altından çıkarmamız gerekiyor.”

Berberin başlattığı kampanyayı destekleyen kahve işleten Hüseyin Dibi ise, esnaf oldukları için kendilerinde fazla döviz bulunmadığını anlatırken,

“Dövizçim olsa Arif kardeşimin dediği gibi bozdurarak destek olmak isterdim. Türk parasının değerli olmasını istiyorum” dedi. Bakkal Harun Akbal ise, “Herkes dolar ve euronun değer kaybetmesi için destek versin. Arif abimize bu kampanyayı başlattığı için teşekkür ederiz. Umarım bu kampanyaya herkes destek olur”

diye konuştu.

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