Dost muhabbeti Montenegro’da

Türk Pop Müziği’nin en iyi yorumcularından Nükhet Duru ve Soner Olgun, “Dost Muhabbeti” ismini verdikleri konserlerine son hızla devam ediyorlar. Duru ve Olgun, hafta sonunda Merit Casino Montenegro’nun sahnesine çıktılar.

Konser öncesi Montenegro sokaklarını gezen Nükhet Duru ve Soner Olgun, Budva’daki Dukley Marina’da zaman geçirdiler. Duru ve Olgun, Montenegro’ya adeta hayran kaldılar. Soner Olgun, daha öncede pek çok kez geldiği Montenegro için Nükhet Duru’ya adeta rehberlik yaptı.

4 SAAT SAHNEDE KALDILAR

Kendi klasik şarkılarından popa, Türk Sanat Müziği’nden arabeske, Türk Halk Müziği’nden rocka kadar çok geniş bir repertuarla sevenlerine seslenen Nükhet Duru ve Soner Olgun, Merit Casino Montenegro’nun sahnesinde tam 4 saat kaldılar. Duru ve Olgun muhteşem konserleri, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

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