Top model Adriana Lima’nın baş manken olarak podyuma çıkacağı, Isabeli Fontana ve Ana Beatriz Barros gibi dünyaca ünlü mankenlerin yürüyeceği Dosso Dossi Fashion Show kadrosuna, Victoria’s Secret’in bir başka meleği Izabel Goulart da dahil oldu.

Dosso Dossi Fashion Show’un dünya çapında ses getirmesi planlanan 2017 Haziran ayı şovuna, Adriana Lima’nın yanı sıra 3 Victoria’s Secret meleği katılıyor. 8- 13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğin açılış defilesi 9 Haziran günü, The Land of Legends Theme Park’ta yapılacak. Dosso Dossi Fashion Show, Victoria’s Secret’in dört meleğini aynı anda podyuma çıkartacak.

‘BU ŞOV UZUN SÜRE KONUŞULACAK’

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, The Land of Legends Theme Park ortaklığıyla gerçekleştirilecek şov ile dünyanın gözünün Antalya’ya çevrileceğini söyledi. Hikmet Eraslan, “Gerek modellerimizle, gerek görsel şovumuzla çok ses getirecek bir etkinlik hazırlıyoruz. Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros ve Izabel Goulart’a, Rusya’nın ünlü isimleri Viktoria Odintsova ve Victoria Lopyreva eşlik edecek. Bu şov Türkiye’de bir ilk olacak ve uzun süre konuşulacak” dedi.

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