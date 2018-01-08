Dörtnala dünyanın sonuna doğru!

Stratejik müttefikimiz ABD’nin Ortadoğu’da parçalamaya çalıştığı ülkeler arasında Türkiye’nin de olduğu, her geçen gün biraz daha “görülebilir” hale geliyor…

DEAŞ bahanesiyle Türkiye sınırında terör hattı inşa etmeye çalışan Washington, PKK/PYD işgali altındaki 28 bin kilometrekarelik alanı “diplomatik olarak tanıma” hazırlıkları yapıyor…

Yani Suriye’nin kuzeyinde “4 bini aşkın TIR dolusu silah ve mühimmatla teçhiz ettiği teröristleri kullanarak, tehdidi direk Türkiye’ye yönlendirme planı” yeni bir evreye girmiş oluyor…

Türkiye bir anda karşısında resmen tanınmış olan bir PKK Devleti bulacak…

Suudi Arabistan sermayesiyle Londra merkezli yayın yapan Şark el-Avsad haber portalına konuşan bir ABD’li diplomat, Beyaz Saray’ın Suriye politikasında yeni bir safhaya geçtiğini söyledi ve “Savunma Bakanı Jim Mattis, PKK/PYD işgalindeki bölgeyi resmen tanımak için Suriye kuzeyine bir diplomat ekibi gönderdi.” dedi.

Kurulmaya çalışılan 100 bir kişilik ordunun başına Kandil tarafından atanan komutanla görüşmelere başlayan Amerikalı diplomatlar; “bombalarla tahribata uğramış bölgenin yeniden yapılandırması, altyapının güçlendirilmesi, askeri eğitim ve ABD üslerinin bakım ve modernizasyonu” konularında çalışmalar yapıyor…

Bütün bunlara bakınca, insanın aklına “Peki Türkiye ile PKK Devleti arasında sıcak bir çatışma çıkarsa ne olacak?” sorusu geliyor ister istemez…

Yoksa resmen tanıdığı PKK Devleti’ni korumak için Türkiye’ye savaş mı ilan edecek ABD..?

Ortada NATO diye bir şeyin kalmayacağı bu durumda Batı Avrupa ülkelerinin tutumu ne olacak..?

Tek bildiği iş şirket yönetmek olan biri, nasıl oldu da dünyanın iki süper gücünden birinin başına geçebildi..?

…Ve düşünmesi bile korku veren “Yoksa dünyanın sonu demek olacak bir savaşın eşiğine mi geldik?” sorusu…

Gerçi dünyanın sonunun pek de uzak olmadığını düşünen başkaları da var…

Nüfus artışına bağlı olarak gıda ve diğer doğal kaynakların yetersizliği sonucu gelecek bir “son” bekleyenler giderek çoğalıyor…

Bunların arasında “yavaş yavaş ve ıstırap çekerek ölmektense, bir anda ve hep birlikte ölmenin” daha iyi olacağının düşünenler de var mıdır acaba..?

Son dönemde dünyanın değişik ülkelerinde kontrolü eline geçiren liderlere bakınca, istesek de istemesek de, oraya doğru hızla gittiğimizi görüyoruz..!