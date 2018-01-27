Engellerin sporlarla aşılabildiğinin gösterilmesi ve engelli sporcuların teşvik edilmesi amacıyla dört spor federasyonu tek yürek oldu. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Özel Sporcular Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun katılımıyla düzenlenen “Limitsiz Spor Büyük Buluşma” gecesi “Herkes Spor Yapabilir” temasıyla gerçekleşecek. Organizasyon sayesinde ulusal ve uluslararası platformlarda büyük başarılar elde eden engelli sporcular ve spora destek veren tüm taraflar aynı çatı altında buluşacak.

Engelli sporcuların sınır tanımayan başarılara imza atabilmesi için dört büyük federasyonun iş birliği ve Limitsiz Spor Platformu’nun organizasyonu ile “Herkes spor yapabilir” temalı Türkiye’nin ilk spor buluşması gerçekleştiriliyor. Ulusal ve uluslararası platformlarda büyük başarılar elde eden engelli spor federasyonlarının ve sporcuların bir araya geleceği gece 30 Ocak Salı günü gerçekleşecek. “Limitsiz Spor Büyük Buluşma” gecesinde, engel tanımayan sporcular herkesin spor yapabileceğini bir kez daha gözler önüne sererek Türkiye’deki 10 milyon engelliye örnek olacak.

“GERÇEK MUCİZE

SPORCULARIMIZIN TA

KENDİSİDİR”

Mucizeler yaratmak için değil, mucizelerin önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını belirten Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, “İnanıyoruz ki gerçek mucize sporcularımızın ta kendisidir. Bu inançla, Tokyo 2020’ye doğru daha çok sayıda engelliyi spora kazandırmak, onların sporda karşı karşıya olduğu engelleri birer birer ortadan kaldırmak hem görevimiz hem de boynumuzun borcudur. Bu yüzden biz de ‘Herkes spor yapabilir’ diyoruz” ifadelerini kullandı. Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da 2012 yılında 90 olan kulüp sayısının şuan 520 olduğunu, 150 atletizm sporcusunun bin 800 kişiye ulaştığını dile getirerek, toplamda ise 7 bin olan sporcu sayısının 21 binlere çıktığını vurguladı. Aydın, “Önemli olan spor yapamayan daha fazla engelliye ulaşmak ve onlara spor yaptırmak. İnanıyoruz ki her engellinin yapabileceği bir spor vardır o yüzden herkes spor yapabilir” dedi.

“HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARA HAZIRLANMAK”

En önemli hedeflerinin gençlere yönelik çalışmalar yapmak ve sporcu sayısını arttırmak ve daha genç bir kadroyla olimpiyatlara hazırlanmak istediklerinin altını çizen İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, “Herkes spor yapabilir” çağrısına destek verdi.

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ise şu an 4 binin üzerinde lisanslı sporcuları olduğunu, geçen sene aktif spora katılanların sayısının ise 2 bin civarında bulunduğuna dikkat çekti. Sayyıdan, ilk kez tüm branşlarda gençler kampı açacaklarını belirterek, “İnanıyorum ki görme engelliler olarak Türkiye’yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğiz ve görme engellilerin neler yapabildiğini herkese göstereceğiz. Bu yüzden herkes spor yapabilir çağrısına biz de katılıyoruz” dedi.

“HERKES SPOR YAPABİLİR”

Federasyonları, sporcuları ve spor profesyonellerini “Limitsiz Spor Büyük Buluşma” gecesinde bir araya getiren Limitsiz Spor Platformu’nun Başkanı Salih Cem Pişkin de sporun özellikle engellilerin hayata tutunmasında büyük önem taşıdığını vurguladı. Pişkin, “Limitsiz Spor Büyük Buluşma gecesinin temasını ‘Herkes Spor Yapabilir’ olarak belirledik. Bu aynı zamanda 2018 yılı boyunca çeşitli etkinliklerle büyüteceğimiz toplumsal bir kampanyanın da taşıyıcılığını yapacak ana mesaj olacak” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ilk ve tek engelli sporları platformu olan Limitsiz Spor Büyük Buluşma ile, bedensel, görme, işitme engelli ve özel sporcuların sayılarının daha da artması, daha görünür olmaları ve daha fazla destek bulmaları için 2018’den itibaren verilmeye başlanacak Limitsiz Spor Ödülleri için de bir adım atmış olacak.

Geceye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın katılımları bekleniyor.

YÜREKLERİYLE BAŞARDILAR

Son yıllarda engelli sporcuların dünyada ve Türkiye’de büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Limitsiz Spor Platformu Başkanı Salih Cem, bu başarıları herkese duyurabilmek ve daha çok engelliyi sporla buluşturmak için iki aylık periyodlarla “Limitsiz Spor Dergisi” de çıkardıklarını kaydetti.

Türkiye’de engelli sporcuların başarılarının özellikle son yıllarda giderek arttığını ifade eden Cem, “Ülkemizde herkese örnek olacak büyük başarılar yaşadık. Bunun en bilinen örneklerinden biri Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı da Avrupa Şampiyonu olmuştu. Yine Slovenya’nın Lasko şehrinde yapılan Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’ndan Masa Tenisi Milli Takımımız ferdilerde 2 Altın, 2 Gümüş, 4 Bronz madalya, takım olarak ise 2 Altın 1 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplamda 12 madalya ile döndü. Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Bedensel Engelliler Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Okçuluk Milli Takımı altın, bireyselde ise 2 gümüş madalya kazandılar. Ayrıca Türkiye’nin bugüne kadar düzenlediği en büyük spor organizasyonu olan İşitme Engelliler Olimpiyatları’ndan (Deaflympics 2017) İşitme Engelli Futbol, Voleybol ve Hentbol Milli Takımları Olimpiyat Şampiyonu oldu. Deaflympics’te sporcularımız toplamda 46 madalya kazanarak büyük bir başarı gösterdi. Özel sporcularımızdan Muhsine Gezer Dünya Atletizm Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü, Esra Bayrak ise Atletizm Dünya Gençler Şampiyonası’nda dünya birincisi oldu. Görme engelli judocularımızın Judo Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği başarılar da çok önemli. Biz bu başarılarımızı ve engelli sporcu sayımızı daha da artırmak için herkesin spor yapabileceğine inanarak “Limitsiz Spor Büyük Buluşma” gecesinde tüm kesimleri bir araya getiriyoruz. Spora ve sporcuya destek veren herkesi de bu özel geceye bekliyoruz” diye konuştu.