Türkiye’de transfer dönemi sona ererken 4 büyük kulübün transfer harcamaları dikkat çekti.

UEFA ile Finansal Fair-Play kapsamında anlaşmalar yapan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor harcamalarına dikkat etti. Kulüpler yaptığı transferlerle kasalarını artıda tutmayı başardı.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, transferlerde genellikle serbest statüdeki oyunculara yöneldi. Siyah-Beyazlı ekip, Dorukhan Toköz, Bayern Leverkusen U19 takımından Güven Yalçın, Şilili stoper Enzo Roco’yu bonservis bedeli ödemeden takıma dahil ederken, Osmanlıspor’dan Mehmet Umut Nayir’e 250 bin Euro, Liverpool’dan iki yıllığına kiralık olarak kadroya katılan Loris Karius’a 2.5 milyon Euro ödendi.

Takımdan ayrılan isimlerden, Çin’e transfer olan Dusko Tosic’ten 4.5 milyon Euro, İspanyol kaleci Fabricio Ramirez’den 6 milyon Euro, Matej Mitrovic’ten ise 3.5 milyon Euro bonservis bedeli elde etti.

Siyah-Beyazlı ekip, kadroya kattığı 5 futbolcu için 2 milyon 750 bin Euro öderken, takımdan ayrılan 8 futbolcudan ise 14 milyon Euro para kazandı. Siyah-Beyazlılar kulübün kasası şu ana kadar 11.25 milyon Euro kara geçti.

GELENLER

Loris Karius : 2.5 milyon Euro

Mehmet Umut Nayır: 250 bin Euro

Dorukhan Toköz: Bedelsiz

Güven Yalçın: Bedelsiz

Enzo Roco: Bedelsiz

GİDENLER

Dusko Tosic: 4.5 milyon Euro

Fabricio Ramirez: 6 milyon Euro

Matej Mitrovic: 3.5 milyon Euro

Talisca : Sözleşmesi sona erdi

Denys Boyko: Bedelsiz

Pedro Franco: Sözleşmesi sona erdi

Atınç Nukan: Sözleşmesi sona erdi

Veli Kavlak: Sözleşmesi feshedildi

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon yaptığı en pahalı transfer Aytemiz Alanyaspor’dan kadroya katılan Emre Akbaba oldu. 25 yaşındaki futbolcu için Akdeniz ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcu Nagatomo için de İnter’e 2.5 milyon Euro verdi. Everton’dan kiralık olarak kadroya katılan Henry Onyekuru için de İngiliz kulübüne kiralama bedeli olarak 800 bin Euro ödendi. Kadroya kiralık olarak katılan bir başka isim olan Badou N’Diaye için ise ödenen bedel 750 bin Euro oldu.

Sarı-Kırmızılı ekip, transfer döneminin son gününde Akhisarspor’dan Ömer Bayram’ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcu için Akhisarspor’a 400 bin Euro bonservis bedeli ödendi.

Galatasaray kadrodan ayrılan oyunculardan ise toplamda 9 milyon 150 bin Euro gelir elde etti. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gomis’i Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal’e gönderen Sarı-kırmızılılar, bu transferden 6 milyon Euro gelir elde ederken, Belçika’nın Standart Liege takımına giden Cavanda’dan 2.4 milyon Euro kazandı. Fransa’nın Strasbourg ekibine giden Lionel Carole için kasaya giren para ise 250 bin Euro oldu.

Sarı-Kırmızılı ekip kadrosuna kattığı 5 oyuncu için toplamda 8 milyon 500 bin Euro öderken, giden futbolculardan ise 9 milyon 150 bin Euro kasasına soktu. Bu transferlerden sonra Galatasaray’ın kasası 650 bin Euro kara geçti.

GELENLER:

Emre Akbaba: 4 milyon Euro

Nagatomo: 2,5 milyon Euro

Henry Onyekuru: 800 bin Euro (Kiralık)

N’diaye: 750 bin Euro+ (250 bin Euro Bonus)

Ömer Bayram: 400 Bin Euro

Muğdat Çelik: Bedelsiz

GİDENLER:

Bafetimbi Gomis: 6 milyon Euro

Luis Cavanda: 2.4 milyon Euro

Lionel Carole 750 bin Euro

Carrasso: Sözleşmesi bitti

Eray İşcan: Sözleşmesi bitti

Jason Denaye: Kiralık sözleşmesi bitti

Yasin Öztekin: Sözleşmesi bitti

Koray Günter: Sözleşmesi bitti

Lasmin Latovlevici: Sözleşmesi bitti

Hakan Balta: Sözleşmesi bitti

FENERBAHÇE

Sarı-Lacivertli ekip, kadrosuna kattığı 6 futbolcu için toplamda 13 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe’nin en pahalı transferi Brezilya ekiplerinden Gremio’dan kadroya katılan Jailson oldu. 22 yaşındaki Brezilyalı için kulübüne 4 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. İsviçre’nin Zürih takımından kadroya katılan Michael Frey için ise 2 milyon 800 bin Euro bonservis ödedi. Sarı-Lacivertli ekip, Altınordu’dan transfer ettiği genç futbolcular Berke Özer ve Barış Alıcı için 4 milyon Euro bonservis bedeli öderken, Ferdi Kadıoğlu için 1 milyon 400 bin, Leicester City’den kiralık olarak kadroya katılan Slimani için ise 1 milyon 500 bin Euro para ödedi. Son olarak kadroya katılan Diego Reyes için ise bonservis bedeli ödenmedi.

Transfer döneminde en çok bonservis geliri elde eden takım Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertli kulüp, gönderdiği 4 futbolcu için toplamda 25 milyon 600 bin Euro gelir elde etti. Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımın transfer olan Josef de Souza için kulübün kasasına 12 milyon Euro girdi. Yine Suudi Arabistan’ın Al-Nasr takımına transfer olan Brezilyalı Giuliano’dan 10 milyon 500 bin Euro, aynı ülkenin Al-Wahda takımına imza atan Fernandao’dan ise 2 milyon 550 bin Euro gelir elde etti. Kiralık olarak Serie A ekiplerinden Empoli’ye gönderilen Salih Uçan’dan ise kulübün kasasına 1 milyon Euro girdi.

Fenerbahçe’nin kasasından takıma dahil olan 6 oyuncu için 13 milyon 700 bin Euro çıkarken, sarı-lacivertli kulüp kiralık ve bonservisiyle takımdan ayrılan oyunculardan ise 25 milyon 600 bin Euro gelir elde etti. Fenerbahçe, böylece 11 milyon 900 bin Euro ile transfer döneminde 4 büyük kulüp arasında şu ana kadar en çok kar eden takım oldu.

GELENLER:

Michael Frey: 2.8 milyon Euro

Berke Özer: 2.5 milyon Euro

Barış Alıcı: 1.5 milyon Euro

Ferdi Kadıoğlu: 1.4 milyon Euro

Islam Slimani: 1.5 milyon Euro (Kiralık)

Diego Reyes: Bedelsiz

GİDENLER:

Josef de Souza: 12 milyon Euro

Giuliano: 10.5 milyon Euro

Fernandao: 2 milyon 550 bin Euro

Salih Uçan: 1 milyon Euro (Kiralık)

TRABZONSPOR

Sezonun son haftalarında yapılan seçimle başkan olan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi transferde dikkatli adımla atmaya başladı. Kadrosuna kattığı oyunculara toplamda 1 milyon 925 bin Euro ödeyen Trabzon’un kadrosuna kattığı en pahalı futbolcu Anthony Nwakaeme oldu. Nijeryalı futbolcu için kulübü Hapoel Beer Sheva kulübün 1 milyon 100 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Bordo-Mavili kulüp, kadrosuna kattığı İranlı futbolcu Seyedmajid Hosseini için 475 bin Dolar öderken, Zargo Toure transferi için ise kulübün kasasından çıkan para 350 bin Euro oldu. Vahid Amiri ve Zeki Yavru ise bedelsiz olarak kadroya dahil edildi.

Karadeniz ekibi, giden futbolculardan ise 9 milyon 590 bin Euro kazandı. Takımdan ayrılan oyunculardan en çok bonservis bedeli Celta Vigo’ya transfer olan Okay Yokuşlu’dan kazanıldı. Celta Vigo, Milli futbolcuyu kadrosuna katmak için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Club Tijuana’ya transfer olan Castillo’dan da 2 milyon 650 bin Dolar kazanan Trabzonspor, Hollanda ekiplerinden Vitesse’ye gönderilen Matus Bero’dan kazanılan bonservis bedeli ise 940 bin Euro oldu.

Bordo-Mavili kulüp kadrosuna kattığı 5 futbolcu için toplamda 1 milyon 925 bin Euro bonservis bedeli ödedi, takımdan ayrılan 6 futbolcudan ise 9 milyon 590 bin Euro kasaya girdi. Trabzonspor, transfer döneminde kasasını 7 milyon 665 bin Euro artıda tutmayı başardı.

GELENLER

Anthony Nwakaeme: 1.1 milyon Euro

Seyedmajid Hosseini: 475 bin Dolar

Zargo Toure: 350 bin Euro

Vahid Amiri: Bedelsiz

Zeki Yavru: Bedelsiz

GİDENLER