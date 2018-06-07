Uluslararası Af Örgütü, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon’un Rakka Operasyonu sırasında sivil kayıplar verildiğini belirterek, “ABD, Fransa ve İngiltere’yi sivil kayıpları ve kentteki yıkımın boyutunu itiraf etmeye” çağırdı…

Bunun ardından, ABD Savunma Bakanlığı’ndan “itiraf gibi” bir açıklama geldi ve IŞİD’e karşı oluşturulan koalisyonun sözcülerinden Albay Thomas Veale, “Suriye ve Irak’ta ne kadar sivil öldürdüğümüzü asla tam olarak bilemeyeceğiz.” dedi…

Her ne kadar İngiltere ve Fransa’dan şimdilik yanıt gelmediyse de; durum dünyanın hangi noktaya geldiğini; tüm acımasızlığı ile gösteriyor…

Olayın meydana geldiği yer Ortadoğu… Katliam yapanlar ise ABD, İngiltere ve Fransa…

Bu 3 ülke, neden IŞİD’de karşı bir koalisyon oluşturmak gereğini gördüler peki..?

Önce aslında ISİD’in ne olduğuna bakalım…

Afganistan’da “Sovyeler Birliği’nin dağılmasıysa sonuçlanan” olaylar sırasında, yerel halkların hareket geçirecek bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulmuş ve El-Kaide Amerikan uzmanlarının(!) yardımı ile kurulmuştu… Başta beklenenin fazlasını veren bu örgüt, zaman içinde ölçüyü kaçırınca, CIA karşı tedbir almaya zorlandı… Çünkü amaç İslami kurallara göre yönetilecek bir Afganistan yaratmak değil, SSCB’yi dağıtmak ve Asya’nın göbeğinde bir Amerikan Üssü oluşturmaktı… Ulaşabildikleri her yerde benzer örgütlerin kurulmasına destek verdiler… Onları silahlandırdılar ve birbiriyle çatışmaya teşvik ettiler… Bu işe Pakistan’ı da karıştırmaları, işi daha da büyüttü ve sonuçta herkesin herkese düşmanlık beslediği bir yer oldu o bölge…

IŞİD da “Ortadoğu’da aynı yöntemi uygulamak isteyen uzmanların ürünü” oldu… Afganistan tecrübelerinden esinlenerek, ileride onların karşısına çıkarılacak başka örgütleri de, dikkatle hazırlıyorlardı…

Kurulduğu ve ilk faaliyetlerini gösterdiği yerin Irak olması dikkat çekiciydi… Hedefi ise çözümü “Irak Şam İslam Devleti” olan adından belliydi…

Zamanın Dışişleri Bakanı onları “Bir grup öfkeli genç” olarak tanımlıyor, çatışmalarda yaralananları Türkiye’ye getirilip tedavi ediliyordu… Batı basınında “Türkiye’nin IŞİD’e silah yardımı yaptığı” iddiaları yer alıyordu…

Sonra iktidarın bastırmasıyla adı değişti bu örgütün ve “DEAŞ” oluverdi… Çünkü başka ABD olmak üzere Batı’dan gelen baskılar yoğunlaşmıştı… Sanki “öfkeli çocuklardan oluşan” IŞİD’i unutmamız isteniyor, onun yerine bambaşka bir örgüt geliyordu sahneye…

ABD bu örgütün karşısına, “beyni Bağımsız Kürdistan hayali ile yıkanmış” Kürtleri çıkarmak istiyordu… Bunun için sınırlarımıza komşu bir Kürt Devleti kurulması bile söz konusuydu… Çünkü El-Kaide gibi, IŞİD’in de yıkılması zamanlı gelmişti… Amaç; ne bir İslam Devleti, ne de Kürdistan kurmak değildi zaten… merikalı Albay Thomas Veale, “Suriye ve Irak’ta ne kadar sivil öldürdüğümüzü asla tam olarak bilemeyeceğiz.” demesi, durumu özetliyor ve gelecekle ilgili alarm veriyor…

Peki, Türkiye ne yapabilir bu durumda..?

Şu sırada yapılabilecek tek şey, Türk halkının 24 Haziran’da oylarını kullanırken; “olayları görebilenlerin bunu rahatlıkla söylediği ve ciddiye alındığı” bir rejime dönüşün yolunu açmaktır..!