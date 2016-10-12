Dönerimiz Kosova’da

TÜRK dönerinin rekabet gücü küresel zincirlerle daha da artıyor. Türkiye’nin ilk hazır döner üreticisi olarak bilinen Bereket Döner, Kosova’da restoran açarak Türk dönerinin rekabet gücünü arttırdı. Eylül ayında Kosova’daki restoranı ile 2016’nın son çeyreğinde ihracata başladı.

“HEDEFİMİZ DIŞ PAZAR ÇAPIMIZI BÜYÜTMEK”

2014’ün ikinci yarısından bugüne dış pazarda ihracat yaptıkları ülke sayısını 7’ye çıkardıklarını dile getiren Bereket Döner Ceo’su Muhammet Nezif Emek, “2019 yılının sonuna kadar yurt dışı şube sayımızı 80’e ulaştıracağız. Bununla birlikte günlük 100 ton üretim kapasitesine ulaşarak, Global yaygınlığımız ve ihracat hacmimiz ile dünya devleri arasında yer almayı amaçlıyoruz. Yatırım yapacağımız hedef ülkeler arasında;

Suudi Arabistan, Balkan ve Körfez ülkeleri ile Avrupa var. Eylül ayında Kosova’da açılan restoranımız, ülkenin en çok tercih edilen ve gözde restoranlarından. Kasım ayında Mekke’de en büyük Bereket Döner restoranı olacak olan Taif şubemizin açılışı gerçekleşecek. Yıl bitmeden ise Suudi Arabistan’nın başkenti Riyad’da yatırım yaptığımız fabrikamız bölgeye üretim yapmaya başlıyor olacak” dedi.

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