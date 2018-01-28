Hürriyet gazetesinin üç elemanı, 24 Ocak 1963’de, Çatalca’da bir yolcu treninin kara saplanması olayını izlemek üzere otomobille giderken, Tuzludere mevkiinde tipiye yakalanarak mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri geldiğinde üç gencin de donarak öldüğü görüldü.

O günlerde Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde çıkan haberlerde olay şöyle anlatıldı:

Trakya’ya giden bir yolcu treni Çerkezköy’de kara saplandı.

Hürriyet gazetesi haber merkezi bu olayı izlemek üzere muhabir Yüksel Kasapbaşı, foto muhabiri Abidin Behpur ve şoför Yüksel Öztürk’ü görevlendirdi.

Üç Hürriyet mensubunun hareket ettiği otomobil Çatalça’ya 3 kilometre mesafede Tuzludere’de kara saplandı.

Bir süre sonra olay yerine bir kamyon geldi. Kamyon şoförü, ‘Bu otomobille yola devam edemezsiniz. Sizi Çatalça’ya kadar ben götüreyim’ dedi.

Ne var ki Hürriyet ekibi bu teklifi reddetti, araçtan ayrılmadı.

Kamyon şoförü zar zor ulaştığı Çatalca’da Alay Komutanlığı’na gitti, ‘Üç gazeteci yolda kaldı. Israr ettim ama benimle gelmediler. Onları kurtarmazsanız donarak ölürler’ dedi.

Bunun üzerine kurtarma ekibi yola çıktı, kamyon şoförünün tarif ettiği yere gitti.

Ancak artık çok geçti. Üç gazeteci de donarak ölmüştü. Foto muhabiri Abidin Behpur fotoğraf makinesinin ve filmlerinin olduğu çantaya sıkı sıkı sarılı durumdaydı.

Abdi İpekçi, Milliyet gazetesinde o günlerde şu yazıyı kaleme aldı:

“Hiç şüphesiz gazeteciliğin en tehlikeli kolunu seçenler muhabir kadrosunda çalışanlardır. Bu yüzden kendilerini yangınların alevlerine, depremlerin göbeğine, muharebelerin cephelerine ve… karların buzların içine atmakta tereddüt etmezler.

Bizim gibilerin yaptıkları ise onların güç şartlarda sağladıkları haber ve fotoğrafı size ulaştırmaktan ibarettir. Evet, belki bizler de onlar gibi heyecan çeker, uykusuz kalırız… Ama sıcak odalarımızda!..

Zavallı Behpur, zavallı Kasapbaşı, zavallı Öztürk… Eğer hafızalarımız sizleri eriştiğiniz yücelikte kısa zamanda unutup yalnız bırakacak kadar nankörse şimdiden yazıklar olsun bize…”

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Bu yıl o üzücü olayın yıldönümünde baktım da ne gazetelerde bir haber vardı, ne de gazeteci cemiyetleri bir mesaj yayınlamıştı.

Görev uğruna donarak ölen üç meslektaşımız unutulmaya terk edilmişti.