Domateste ihraç kaybı 74 milyon dolar

RUSYA’nın ihracat yasağı uygulamaya devam ettiği domateste 2016 yılında ihracatçı büyük kayba uğradı. 2015’te 167 milyon dolar olan domates ihracatı, geçen yıl 74 milyon dolar azalarak 93 milyon dolarda kaldı.

Rusya’nın 2015’in Kasım ayındaki uçak düşürme olayı sonrası 1 Ocak 2016 tarihinde yaş meyve ve sebze ürünlerine yönelik başlattığı yasak, bazı ürünlerde kaldırılmasına rağmen, en önemli ihraç kalemi domateste devam ediyor. 2016’da Rusya pazarına satış yapamayan domates üreticisi, ciddi zorluk yaşadı. 2016 verilerine göre domates ihracatında büyük kayıp oldu. Rusya yasağının sürmesi, ihracatın en yoğun olduğu dönemde başta domates üreticisi olmak üzere biber, salatalık, kabak üreticilerini de zora soktu.

GELİR 74 MİLYON 211 BİN DOLAR AZALDI

Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği (BAİB) verilerine göre, 1 Ocak- 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Antalya’dan 167 milyon 398 bin dolar değerinde 214 bin 13 ton domates ihracatı yapıldı. 2016’da ise miktarda yüzde 25.7, parasal değerde ise yüzde 44.3 oranında düşüş gerçekleşti. 93 milyon 187 bin dolar karşılığında 158 bin 883 ton domates ihracatı yapıldı. Domates üreticisi ve ihracatçıları 2016’da domates ihracatında toplam 74 milyon 211 bin dolar parasal kayba uğradı. 2015 yılında domates ihracatının büyük kısmı Rusya’ya yapılırken, 2016’da uygulanan yasaklar nedeniyle ihracatçı Rusya açığını yeni pazarlarla gidermeye çalıştı.

ÜZÜM-LİMON VE SALATALIK DA DÜŞTÜ

Domates gibi ciddi ihracat kaybı yaşanan ürünler arasında üzüm, salatalık ve limon da bulunuyor. Yine Rusya’ya ihracatı önemli ölçüde yüksek olan bu ürünlerden üzümde 2016’da bir önceki yıla göre 20 milyon 148 bin dolar kayıp gerçekleşti. 2016’da üzüm ihracatı 28 milyon 704 bin dolarda kaldı. Limon ihracatı ise 4 milyon 762 bin dolar düşerek 12 milyon 619 bin dolarda kaldı. Önemli bir düşüş de 3 milyon 865 bin dolarla salatalıkta oldu. Toplam salatalık ihracatı 20 milyon 512 bin dolar olarak gerçekleşti.

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