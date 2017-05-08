İzmir’de esnaf, domates ve yumurta fiyatarındaki artışa rağmen çift yumurtalı sahanda menemeni geçen yılki fiyatlarla 7.5 liradan satıyor.

Domates ve yumurtadaki fiyat artışı bu iki üründen yapılan menemenin satış fiyatına yansıtılmadı.

Kemeraltı Çarşı’nda babadan kalma dükkanında sadece menemen yapan Gürcan Demiris bunun yapıldığı domates, biber ve yumurta fiyatlarında yaşanan artışa rağmen müşteri kaçırmamak için fiyat artışına gitmedi. Domatesin kilosunun 10 TL, biberin kilosunun 8-10 TL’ye çıkmasına rağmen Demiris, çift yumurtalı sahanda melemeni geçen yılki fiyatlarla 7.5 liradan satıyor. Demiris, şöyle dedi:

“Sınırsız ekmekle birlikte sahanda 7.5 TL’ye müşteriye sunuyoruz. İçine iki yumurta kırıyoruz. Hatta müşteriler arasında bir tek melemen söyleyip iki kişi, sınırsız ekmekle karnını doyuranlar da oluyor. Domates fiyatları yükseldiği 10 günden bu yana zarardayız. Müşterilere bu zararı yansıtamayız. Melemenin karaborsası yok. Müşteri her zaman yediği fiyata istiyor. Aksi halde gelmez, kaçar. Seralarda domates bitti tarlada henüz çıkmadı çıkınca domatesin ucuzlayacağını düşünüyoruz.”

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