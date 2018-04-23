Bir ülke düşünün, yanlış ekonomik politikalar nedeniyle iflasın eşiğine gelmiş… Öyle ki; emeklilerin, hatta devlet memurlarının maaşlarını bile ödeyemez hale gelmiş… Aç kalanların saldırıp yağmaladığı marketler kapanmış… Dış borçlar öylesine kabarmış ki, ellerindeki her şeyi satmak zorunda kalabilirler…

Böyle bir ortamda tek çare olarak seçime gidilmiş… Ülkeyi bu durama düşüren partilerin yok olduğu bir seçim olmuş bu…

…Ve en çok oyu en soldaki parti kazanmış… Ağrılı bir süreç sonucunda, en sağdaki partinin desteğiyle hükümet kurulabilmiş…

Ama çok önemli bir avantajı var bu ülkenin… Adı Yunanistan ve Avrupa Birliği üyesi…

19’uncu Yüzyıl’da, başta Büyük Britanya olmak üzere, Avrupa’dan aldığı teşvik ve yardımlarla kurulmuş ve bu Osmanlı’ya karşı kazanılan bir zafer olmuş… 21’inci Yüzyıl’da Avrupa açısından mutlaka korunması gereken bir durum var yani…

Gerçi koalisyonun sağ kanadının Savunma Bakanlığı almak istemesi, alam zillerini çaldırmıştı ama nedense görmezden gelindi… Nasıl olsa Başbakan solcuydu…

Sonra Savunma Bakanı’nın başrolde olduğu ada işgalleri başladı… Üstelik bu adaların bazıları o kadar yakınındaydı Türkiye’nin ki, evinde banyo küvetine giren bir Türk vatandaşı, Yunanistan’ın 6 mile çıkardığı kara sularını ihlal etmiş oluyordu…

Türkiye bir süre sessiz kaldı bu duruma, ama ipin ucu iyice kaçınca, tepki göstermek şart oldu… Karşılıklı tehditler başladı… Yunanistan Avrupa’nın gazına gelirken, Türkiye de homurdanıyordu…

Hâlbuki birbirine çok benzeyen insanlar yaşıyordu Türkiye ve Yunanistan’da… Aynı yemekleri yiyen, aynı şeyleri içen, ayrı tür müzik dinleyen; kadına ve çocuğa bakıları bile aynı olan insanlar… Bir tek din ayrılığı vardı…

…Ve Avrupa ülkeleri, iki tarafta da en yobazları doldurup, birbirine düşman etmeyi iyi biliyordu…

Peki, sıradan halk kitleleri, birbiri hakkında ne düşünüyor..?

Amerikan New York Times gazetesi bölgeye muhabir göndererek yaşanan gerilimi ve arka planını okuyucularına aktardı…

Gazetenin deneyimli muhabiri Patrick Kingsley’nin Yunan adalarına ve Türkiye’ye gelerek yaptığı “Ufak adalar, Yunanistan ve Türkiye arasında büyük gerilime sebep oluyor” başlıklı haber, içeriğiyle bunun tam tersini gözler önüne seriyor…

“Normalde burası balık avlamak için ideal bir nokta. Fakat şimdi beklenmedik bir şekilde önemli jeopolitik bir konuma geldi. Adalarda yaşayanlar, ‘Bizim Türk insanıyla bir sorunumuz yok’ diyor. Ama Kıbrıs sorunu ve Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü firariler başta olmak üzere birçok konuda gerilim yaşandığından şikâyetçiler. Türkler de aynı şeyleri söylüyor.”

Demek ki; iki halkın da dolduruşlara kulaklarını tıkamasından başka çare yok…

Kim bilir, belki de deizmin bu kadar çok gündeme gelmesinin bir sebebi de budur..!