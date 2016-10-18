“Dolarda TCMB, altında Çin takip edilecek”

Destek Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı Adnan Çekçen, doların yönünü belirleyecek birçok gelişmenin izleneceği bir haftanın kendilerini beklediğini, yurt içi piyasalarda perşembe günü TCMB’nin kritik faiz kararının takip edileceğini, yarın açıklanacak kritik Çin 3’üncü çeyrek büyüme verilerinin altını hareketlendirebileceğini bildirdi.

Haftanın önemli gelişmelerini ve beklentilerini değerlendiren Çekçen, geçen hafta ABD verilerinin beklentileri karşıladığını ifade ederek, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarından çıkan aralık mesajıyla küresel piyasalarda dolar yükselişinin takip edildiğini kaydetti.

Çekçen, cuma günü açıklanan ABD perakende satışlar verisi ve tüketici güven endeksinin piyasaları tatmin etmediğini belirterek, Fed Başkanı Janet Yellen’ın konuşması sonrası dolar/TL’nin haftalık bazda son zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdiğini bildirdi. Çekçen, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yellen’ın, Boston’da düzenlenen konferansta faiz artışıyla ilgili bir tarih vermese de sıkı istihdam vurgusuyla ekonomik iyileşmeye dikkat çekmesi dolar varlıklarını yukarı taşıdı. Veri açısından oldukça yoğun ve doların yönünü belirleyecek birçok gelişmenin izleneceği bir hafta bizi bekliyor. ABD tarafında kritik enflasyon ve belli Fed üyelerinin açıklamaları ön plana çıkarken, yurt içi piyasalarda perşembe günü TCMB’nin kritik faiz kararı takip edilecek.”

TL varlıklarında oynaklığın arttığını ancak sadece TL varlıkları değil, tüm gelişmekte olan para birimlerinde bir baskının söz konusu olduğunu vurgulayan Çekçen, “Dolayısıyla TCMB perşembe günü faiz kararını açıklarken daha çok bunlara dikkat çekebilir ve makul bir ölçüde faiz indirimine gidebilir. Dolar/TL’nin rekor kırması ve düşüşleri sınırlı tutmasından dolayı TCMB’nin bu ayı pas geçmesi de piyasaları şaşırtmayacaktır. Fakat faiz indiriminin piyasalara vereceği mesaj genelde olumlu fiyatlandığı için indirim ihtimalini bir adım daha önde görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

– “Musul, TL varlıklarında hareketlilik yaratıyor”

Adnan Çekçen, küresel piyasalara bakıldığında Çin tarafında açıklanacak 3’üncü çeyrek büyüme verisi, kritik ABD verileri ve perşembe günü gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının ön plana çıktığını belirtti. ECB’nin parasal genişleme programına ne şekilde devam edeceği veya varlık alım programını sonlandırabileceği tarihle ilgili ipuçları alınabileceğine işaret eden Çekçen, ECB Başkanı Mario Draghi’nin bu noktada verebileceği mesajların önemli olabileceğini vurguladı.

Varlık alım programının sonlandırılması (tapering) gibi konulara dikkat çekilmesi halinde bu durumun TL varlıklarını olumsuz etkileyebileceğini, BIST100 tarafında baskı ve dolar/TL tarafında yükselişler görülebileceğini ifade eden Çekçen, şunları kaydetti:

“Cuma günü kapanışa doğru dolarda tansiyon bir miktar düşse de Yellen sonrası haftalık kapanışı 3,0880 üzerinde gerçekleşti. Bu durum yeni yükselişlerin habercisi olabilir. Fakat geri çekilmelerde 3,0700-3,0650 destek bölgesi olarak ön plana çıkabilir. Genelde alımların bu bölgelerden geldiğini gördük. 3,1000 kritik direnci üzerinde uzun vadeli kapanış görürsek, yeni yükselişler söz konusu olabilir.

Musul’daki hareketlilik ve operasyon TL varlıklarında hareketlilik yaratıyor. Doların tansiyonunun düştüğü anlarda dahi ons altın tarafında yükselişlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Yarın açıklanacak kritik Çin 3’üncü çeyrek büyüme verileri altını hareketlendirebilir. Olumsuz gelebilecek bir veri altın tarafında tepki alımlarını beraberinde getirebilir. Beklentilerin karşılanması durumunda gevşemeler devam edebilir.

Ayrıca, ABD tarafında açıklanacak verilerin seyri, altının yönü açısından belirleyici olacaktır. Fakat ons altın tarafında Fed kaynaklı risklerden dolayı baskının devamını görebiliriz. 1.265 direnci üzerinde uzun vadeli kapanış görmediğimiz sürece gevşemelerde 1.240 desteği izlenebilir.

1.240 desteği aşağı yönlü kırılırsa satışlar derinleşebilir. İçeride gram altında ise dolar/TL’deki güçlü duruştan kaynaklı düşüşler sınırlı kalabilir. 123,80-122,00 aralığından güçlü alımlar gelebilir. Bu seviyeler üzerinde kaldığı sürece 125,80-127,80 seviyeleri bu hafta gündeme gelebilecek seviyeler olarak dikkat çekebilir.”

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