Dolara karşı kampanyaya inşaat müteahhitleri de katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz bozdurma çağrısı ile başlayan kampanyaya inşaat müteahhitleri de katıldı. İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gökçadır, “Bütün üyelerimizi konut alım-satımı ile kiralamalarda TL ile işlem yapmaya çağırıyoruz” dedi.

Açıklamasında, “Ülke olarak zor bir yaz geçirdik. 15 Temmuz sonrası yakaladığımız birlik ve beraberlik ortamını ekonomi konusunda da gösteriyoruz” diyen İMSİAD Başkanı Gökçadır, “Türkiye ekonomisi eski yıllara göre çok daha dayanıklı hale gelmiştir. Dolar başta olmak üzere döviz üzerinden ekonomi ile ilgili yapılmaya çalışılan manipülasyonlar etkisiz kalacaktır” şeklinde konuştu.

Çalışmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen ve inşaat sektörünün, kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmetin yanı sıra tekstilden mobilyaya kadar beraberinde pek çok sektöre talep yaratan konumda olduğunu da belirten İMSİAD Başkanı Gökçadır, bu yılın 10 aylık döneminde ülke genelinde 1 milyonun üzerinde konut satıldığını ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3’e yakın bir artışın söz konusu olduğunu ifade etti.

İMSİAD Başkanı Adil Gökçadır,

“İnşaat sektörü ekonominin lokomotifi durumunda olduğundan bu aşamada TL ile ticaret ekonomimizi daha da kuvvetlendirecektir. Bu nedene bütün üyelerimize konut alım-satımı ile kiralamalarda TL ile işlem yapmaya çağırında bulunduk”

dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...