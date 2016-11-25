Dolar ve euroda yeni rekor!

Merkez Bankası’nın çifte faiz indirimiyle yaptığı dolardaki “3 kuruşluk fren”, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) büyük çoğunlukla aldığı “Türkiye-AB müzakereleri dondurulsun” kararıyla “10 kuruşluk gaz”a dönüştü.

Merkez Bankası’nın faiz indirimi öncesi 3.40 lira düzeyinde olan dolar, indirim kararının ardından 3.37 liraya kadar çekildi. Ancak, aynı sıralarda AP’den gelen AB kararı, doların 3.37 liradan, 3.4766 liraya kadar tırmanmasına neden oldu. Aynı süre içinde, önce 3.59 liradan 3.56 liraya gerileyen euro da, 3.6690 liraya çıktı.

Küresel piyasalardaki günün ilk işlemlerinde dolar 3.4610 – 3.4640 ve euro da 3.6600 – 3.6640 lira aralığında hareket ediyordu.

Doların son günlerde art arda rekorlar kırarak yükselmesi nedeniyle Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dünkü toplantıda politika faizini ve faiz koridorunun üst bandını yükselterek çifte faiz artışı yaptı.

PPK’nın ardından yapılan açıklamada, “Marjinal fonlama oranı yüzde 8.25’ten yüzde 8.5’e yükseltilirken, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25 düzeyinde sabit tutuldu. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7.5’ten yüzde 8.0’e yükseltildi” denildi.

Avrupa Parlamentosu’ndaki siyasi grupların bir bölümü Salı günü yapılan toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin ortak kazanımlarına dikkat çekerken, karşıt görüşte olanlar Türkiye’deki son dönem gelişmelerini göz önünde bulundurarak üyelik müzakerelerinin geçici olarak durdurulmasını talep etmişti. Yapılan oylamada müzakerelerin devam etmesi yönünde 37 oy kullanılırken, durdurma yönünde kullanılan oy sayısı 479 oldu.

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