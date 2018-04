-Alo, kardeşim, nedir bu doların, avronun liranın hali? Maşallah taksimetre gibi, artıkça artıyor!

-Spekülasyon efendim.

-Ne demek spekülasyon? Gereğini yapsanıza!

-Efendim yapıyoruz, bu defa karşımıza manipülasyon çıkıyor.

-O nasıl oluyor?

-Efendim sürekli garip haberler pompalıyorlar, Başta Trump! “Suriye’yi vuracağım” diyor ama vurulan bizim para oluyor.

-Bana ne Trump’tan! Ne yapın edin, doları 4’e indirin.

-Efendim biliyorsunuz müdahale edemiyoruz.

-Yav, ne demek müdahale edemiyoruz? Biz sınır ötesine müdahale ediyoruz da dövize mi müdahale edemeyeceğiz? Arkamızda milli irade var.

-Efendim var da, yasa gereği Merkez bağımsız ya, müdahale olmuyor, basın üzerinden şöyle yapın böyle yapın diye mesajlar gönderiyoruz, ama…

-Kardeşim işin aması maması mı kaldı? Bak sen bunları söylerken bile dolar yine 4.15’e çıktı, 4.20’ye koşuyor. Her gün, her dakika bir rekor. Daha neyi bekliyorsunuz?

-Efendim, spekülasyonların ve manipülasyonların bitmesini.

-Ne zaman bitecek?

-Faizleri..

-Bana faiz deme de ne dersen de. Biz düşüreceğiz diyoruz söylediğine bak.

-Efendim faizleri bir iki puanlık…

-Bak halen faiz diyor. Yav arkadaş, sen benim konuşmalarımı dinlemiyor musun? Kime diyoruz “faizi düşürün” diye? Dağlara taşlara mı konuşuyoruz? Lafa bak, faizler artsın! Arkamdan iş çevirmeyin!

-Efendim faiz söylentisini çıkarsak spekülasyon biter.

-Kim var bunun arkasında?

-Faizin mi?

-Bellemiş bir faiz lafını halen konuşuyor. Arkadaş, kim bu dolarla oynuyor?

-Efendim malum çevreler, iki de bir jeopolitik risk diyorlar, bizimle uğraşıyorlar. Rusya’yı da hedefe aldılar. Bir onların bir bizim piyasalara saldırıyorlar

-Yav bırak şu malum çevreler lafını, kimse bize saldıramaz, bizimle uğraşamaz. Sen hangi memlekette yaşıyorsun? Şimdi bu doların artmasının nedenlerini anlatın,

-Efendim, anlatırız da bu defa iç dış borçlar, açıklar, enflasyon diyorlar. Bunlar hep spekülasyon, manipülasyon, geçici diyoruz ama, biz dedikçe dolar artıyor.

-Artar tabii. Bunların gözü döviz rezervlerimizde, faizlerde. Çıkıp “rezervlerimiz üzerinde oyunlar oynanıyor, bir senti bile yedirtmeyiz, faizin, enflasyonun ağzını, burnun, belini kıracağız” deyin.

-Olur efendim. Bu arada döviz bozdurma seferberliği başlatsak?

-Vatandaşta sefere gidecek hal mi bıraktınız. Faiz demişken, bu faiz lobisi işi ne oldu? OHAL kapsamında gereken yapılıyor mu?

-Efendim adres tespitleri yapılıyor. Gözaltına alınmaları an meselesi.

-Taa geçen Kasım ayında söylemiştim. Halen bulamadınız mı? Bak, televizyonlarda faiz lobisine baskın, gözaltılar, haberlerini görmek istiyorum.

-Olur efendim.

-Olur efendim, sepet efendim. Sabah akşam, spekülasyon, manipülasyon, operasyon, enflasyon, dolarizasyon, liberalizasyon, pozisyon, koalisyon, hep aynı yon, yon lafları. Bu koalisyon lafı ağzımdan niye çıktı?

-Efendim belki erken seçim…

-Ne seçimi kardeşim, ne koalisyonu. Memleketin tek adama ihtiyacı var. Bir dakika, dur şimdi, ittifak yasasını tartıştıralım, gündem değişsin, “CHP ile de ittifak yapılacakmış” deyin

-Muhteşemsiniz. Herkes bunu konuşur, kafalar karışır, millete iyi malzeme olur, doları, avroyu unutur.

-Hadi yapın şu spekülasyonu, düşürün doları…

(Not: Bu hayali konuşma 22 Kasım 2017 günlü yazımızın güncellenmiş halidir. Konuşanlar, gerçek birilerini çağrıştırıyorsa tamamen tesadüftür).