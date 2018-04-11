-Alo, kardeşim, nedir bu doların, avronun liranın hali? Maşallah taksimetre gibi, artıkça artıyor!
-Spekülasyon efendim.
-Ne demek spekülasyon? Gereğini yapsanıza!
-Efendim yapıyoruz, bu defa karşımıza manipülasyon çıkıyor.
-O nasıl oluyor?
-Efendim sürekli garip haberler pompalıyorlar, Başta Trump! “Suriye’yi vuracağım” diyor ama vurulan bizim para oluyor.
-Bana ne Trump’tan! Ne yapın edin, doları 4’e indirin.
-Efendim biliyorsunuz müdahale edemiyoruz.
-Yav, ne demek müdahale edemiyoruz? Biz sınır ötesine müdahale ediyoruz da dövize mi müdahale edemeyeceğiz? Arkamızda milli irade var.
-Efendim var da, yasa gereği Merkez bağımsız ya, müdahale olmuyor, basın üzerinden şöyle yapın böyle yapın diye mesajlar gönderiyoruz, ama…
-Kardeşim işin aması maması mı kaldı? Bak sen bunları söylerken bile dolar yine 4.15’e çıktı, 4.20’ye koşuyor. Her gün, her dakika bir rekor. Daha neyi bekliyorsunuz?
-Efendim, spekülasyonların ve manipülasyonların bitmesini.
-Ne zaman bitecek?
-Faizleri..
-Bana faiz deme de ne dersen de. Biz düşüreceğiz diyoruz söylediğine bak.
-Efendim faizleri bir iki puanlık…
-Bak halen faiz diyor. Yav arkadaş, sen benim konuşmalarımı dinlemiyor musun? Kime diyoruz “faizi düşürün” diye? Dağlara taşlara mı konuşuyoruz? Lafa bak, faizler artsın! Arkamdan iş çevirmeyin!
-Efendim faiz söylentisini çıkarsak spekülasyon biter.
-Kim var bunun arkasında?
-Faizin mi?
-Bellemiş bir faiz lafını halen konuşuyor. Arkadaş, kim bu dolarla oynuyor?
-Efendim malum çevreler, iki de bir jeopolitik risk diyorlar, bizimle uğraşıyorlar. Rusya’yı da hedefe aldılar. Bir onların bir bizim piyasalara saldırıyorlar
-Yav bırak şu malum çevreler lafını, kimse bize saldıramaz, bizimle uğraşamaz. Sen hangi memlekette yaşıyorsun? Şimdi bu doların artmasının nedenlerini anlatın,
-Efendim, anlatırız da bu defa iç dış borçlar, açıklar, enflasyon diyorlar. Bunlar hep spekülasyon, manipülasyon, geçici diyoruz ama, biz dedikçe dolar artıyor.
-Artar tabii. Bunların gözü döviz rezervlerimizde, faizlerde. Çıkıp “rezervlerimiz üzerinde oyunlar oynanıyor, bir senti bile yedirtmeyiz, faizin, enflasyonun ağzını, burnun, belini kıracağız” deyin.
-Olur efendim. Bu arada döviz bozdurma seferberliği başlatsak?
-Vatandaşta sefere gidecek hal mi bıraktınız. Faiz demişken, bu faiz lobisi işi ne oldu? OHAL kapsamında gereken yapılıyor mu?
-Efendim adres tespitleri yapılıyor. Gözaltına alınmaları an meselesi.
-Taa geçen Kasım ayında söylemiştim. Halen bulamadınız mı? Bak, televizyonlarda faiz lobisine baskın, gözaltılar, haberlerini görmek istiyorum.
-Olur efendim.
-Olur efendim, sepet efendim. Sabah akşam, spekülasyon, manipülasyon, operasyon, enflasyon, dolarizasyon, liberalizasyon, pozisyon, koalisyon, hep aynı yon, yon lafları. Bu koalisyon lafı ağzımdan niye çıktı?
-Efendim belki erken seçim…
-Ne seçimi kardeşim, ne koalisyonu. Memleketin tek adama ihtiyacı var. Bir dakika, dur şimdi, ittifak yasasını tartıştıralım, gündem değişsin, “CHP ile de ittifak yapılacakmış” deyin
-Muhteşemsiniz. Herkes bunu konuşur, kafalar karışır, millete iyi malzeme olur, doları, avroyu unutur.
-Hadi yapın şu spekülasyonu, düşürün doları…
(Not: Bu hayali konuşma 22 Kasım 2017 günlü yazımızın güncellenmiş halidir. Konuşanlar, gerçek birilerini çağrıştırıyorsa tamamen tesadüftür).