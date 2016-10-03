Dolar petrol ve küresel piyasaların etkisiyle 3.0 liranın üzerinde

Küresel piyasalarda bankacılık endişeleri ve ABD’nin faiz artırımına yaklaştığına ilişkin baskıların yanında, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü gelişmelerin etkisiyle dolar yeni haftaya 3.0 liranın üzerinde başladı.

Cuma gününü 2.99 lira düzeyinde kapatan ABD para birimi, günün ilk işlemlerinde 3.0064 liraya kadar yükselirken, euro da yeni haftaya 3.37 liranın üzerine çıktı.

Lira, petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye’nin enerji maliyetlerini artırması nedeniyle baskı altında kalırken, Olağanüstü Hal uygulamasının uzatılacağına ilişkin gelişmeler de liranın bakı altında kalmasına neden oluyor.

ABD’de kullandırdığı sorunlu konut kredileri nedeniyle 2008 küresel krizine neden olan finans kuruluşları arasında gösterilen Deutsche Bank’ın, ABD Adalet Bakanlığı’nın 14 milyar dolar karşılığında davaları düşürmeyi önermesinin ardından zora girmesine bağlı olarak küresel bankacılık sistemine ilişkin endişeler artıyor.

Piyasalarda ayrıca, Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin olumlu gelmesi durumunda, ABD Merkez Bankası’nı (Fed) faiz artışına daha çok yakınlaştıracağına ilişkin beklentiler de ağırlık kazanıyor.

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