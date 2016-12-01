Dolar ne kadar oldu?

OPEC kararı ve ABD verileri ile petrol ve dolar yükselişte Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol üretimini sınırlama konusunda anlaşmaya varmasıyla petrol 50 doları aşarken, ABD ekonomisinde iyileşmeye işaret edilen verilerle dolar yeniden 3.44 lira sınırına dayandı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hazırladığı ve genel ekonomik durumu değerlendiren Bej Kitap’ta (Beige Book) “ekonomik görünümün genel olarak pozitif olduğu” belirtildi. Buna karşılık, genel olarak ücretlerin, enflasyonda Fed’in istediği artışı destekleyecek kadar yükselme olmadığının da altı çizildi.

OPEC’in dün Viyana’da yapılan toplantısından, Rusya ile de anlaşarak, 2008 yılından bu yana ilk kez petrol üretiminde kesinti yapılması yönünde bir karar çıktı.

Günlük 33.6 milyon varille dünyanın petrol üretiminin üçte birini gerçekleştiren OPEC yeni anlaşma çerçevesinde Ocak 2017 itibariyle üretimini günlük 1.2 milyon varil azaltacak.

OPEC toplantısı öncesi 45 dolar dolayında olan, Türkiye’nin de fiyatlamada temel aldığı Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 10’dan gazla artışla 50 doları da aşarak, 51.75 dolara kadar yükseldi. Uluslararası piyasalardaki petrol analistlerine göre fiyatlar kısa sürede 55 dolara ulaşabilecek.

Küresel piyasalarda 3.4396 lira ile 3.44 lira sınırına kadar yükselen dolar daha sonra 3.4340 – 3.4370 aralığında hereket ederken, euro da 3.6450 – 3.6500 lira aralığına yükseldi.

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