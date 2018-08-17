Haftanın son işlem gününe yüzde 0.62 düşüşle dolar 86 bin 602 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), günlük yüzde 1.52 düşüşle 85 bin 820 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.48 düşüşle 93 bin 248 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.45 düşüşle 21.93 düzeyine döndü.

ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (MB) hamlelerinin ardından. Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dört bine yakın yabancı yatırımcıyla gerçekleştirdiği tele konferansta mali disiplinden taviz verilmeyeceğine vurgu yaptı ve “Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak” dedi.

İddialı bir tasarruf programı üzerinde çalışıldığını aktaran Albayrak yapısal reformların öncelikler arasında oldu. Merkez Bankası’nın mali politikalarla destekleneceğini ve para politikalarının tek başına enflasyonla mücadele etmek için yeterli olmayacağını vurguladı.

Bankacılık sektörünün güçlü olduğuna dikkat çeken Albayrak, gerektiği durumda kamu bankalarının hükümet tarafından destekleneceğini ve ortaya konan ekonomik çerçevenin serbest piyasa kuralları içinde olacağını belirtti.

Dört bine yakın yabancı yatırımcıyla gerçekleşen görüşme ertesinde, erken işlemlerde dolar 5.7503, euro 6.5699, sterlin 7.3266 liraya kadar çekildi.

Gün içi işlemlerde;

– dolar en düşük 5.7503 ve en yüksek 6.0637 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında,

– euro en düşük 6. 5699 ve en yüksek 6.9625 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında,

– sterlin en düşük 7. 3266 lira ve en yüksek 7.7617 lirayı gördükten sonra 7.72 – 7.73 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.22 düşüşle 96.43 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.16 artışla 1.1395 düzeyine yükseldi.

İş Yatırım’ın “Haftayı Euro Bölgesi Verileri İle Tamamlıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan dış ticaret verilerine göre: 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3.9 ve ithalat yüzde 14.6 artış gösterdi. Japonya’da ilgili dönemde dış ticaret dengesi 231 milyar Yen açık verdi.

“İngiltere’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Temmuz ayında, piyasa beklentisi üzerinde aylık bazda yüzde 0.7 ve yıllık bazda yüzde 3.5 artış gösterdi.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Dış Ticaret verilerine göre, 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5.7 ve ithalat yüzde 8.6 artış gösterdi. İlgili dönemde Euro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi 22.5 milyar Euro fazla verdi.

“ABD’de açıklanan İnşaat İzinleri verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1.5 oranında artış ile 1 milyar 311 milyon dolar olarak gerçekleşti.

“ABD’de açıklanan Konut Başlangıçları verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 artış ile 1 milyar 168 milyon olarak gerçekleşti.

“ABD’de açıklanan İşsizlik Maaşı Başvuru Sayısı 11 Ağustos’ta sona eren haftada 2 bin gerileyerek 212 bin olarak gerçekleşti.

“ABD’de açıklanan Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre geriledi ve 11.9 olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü artıda tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, 2018 yılı Haziran ayında Sanayi Üretimi bir önceki aya göre yüzde 2.0 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.2 artış gösterdi.

“Dün, lirada yaşanan değer kazanımları ve küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.6896 – 6.0294 aralığında hareket ettiği ve günü 5.8126 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.”