Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde, jeopolitik gelişmelere ve ABD’den gelen olumlu ekonomik verilere bağlı olarak dolar 4.00 liranın üzerinde ve euro 4.9433 lira düzeyinde.

ABD ekonomisinin 2017’nin dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesi doları tekrar güçlendirdi fakat bugün doların küresel piyasalarda hafif değer kaybetmesiyle dolar/TL düne göre yüzde 0.04 düşüşle başladı ve 4.0 liranın üzerinde seyrini sürdürürüyor. Euro da düne göre yüzde 0.04 artışla 4.9445 düzeyinde.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Borsa İstanbul Endeksi, çarşamba gününü yüzde 01.78 düşüşle 114 bin 129 puandan kapadı.

Banka hisseleri kritik destek seviyesinde tutunabilecek mi?

İş Yatırım’ın günlük piyasa bülteninde FANG hisselerinde devam eden sert satışların küresel risk iştahını bozarak gelişmekte olan borsaları vurmaya devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Açıklanan şirket karları ve/veya tahminlerde bir bozulma olmadığı halde oynaklık seviyesinde rahatsız edici bir artış görülüyor.

“Küresel risk iştahına duyarlı Borsa İstanbul %1,8 gerileme ile gelişmekte olan piyasalardaki satış dalgasından payına düşeni alıyor.

“Doların Türk lirasına karşı psikolojik olarak önemli direnç seviyesi olan 4,0 seviyesini geçmesi risk algısını bozarak piyasaların kırılganlığını artırıyor.

“ABD ve Asya borsalarındaki satış dalgası sonrası Borsa İstanbul’da yatay bir açılış bekliyoruz. Kritik bir destek seviyesinin (165 bin) üzerinde tutunmaya çalışan banka hisselerinin seyri, endeksin yönünü belirlemekte etkili olacak.

“Geçmiş verinin incelenmesi risk iştahının bozulduğu ve Türk lirasının değer kaybettiği bir ortamda banka hisselerinin endekse göre daha zayıf olduğunu gösteriyor.”