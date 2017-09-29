Kocaeli’nin Gebze ve Darıca ilçelerinde vatandaşlara verdikleri paranın iki katını ödemeyi vaat ederek dolandırıcılık yapan 3’ü kadın “Altın Kızlar” 4 kişi yakalandı.

4 kişinin WhatsApp’ta ‘Altın Kızlar’ gibi isimlerle kurdukları gruplarla vatandaşları sisteme katılmaya çağırdıkları, 107 kişiden 1 milyon lira topladıkları iddia edildi.

Gebze’de, iddiaya göre D.E. isimli kadın çevresindeki vatandaşlara iki katı para kazandırmayı vaat ederek para toplamaya başladı. Altın ve para toplayan D.E. ilk birkaç ödemeleri zamanında yaptı. Güven sağladıktan sonra 107 kişiden 1 milyon lira para topladı. Vaat edilen paralarını geri alamayınca dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, O.S. tarafından tehdit edildi. Paralarını alamayan ve tehdit edilen vatandaşlar polise giderek şikayetçi oldu.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Şüphelileri takibe alan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yapılan operasyonla D.E., S.Ç. ve P.P. isimli 3 kadın ile O.S.’yi gözaltına aldı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 25 adet fişek, vatandaşlardan alınan para ve altınların takibinin tutulduğu 9 ajanda, 1 bilgisayar, 2 adet fotoğraf makinesi, 4 cep telefonu ele geçirildi.

WhatsApp’ta ‘Altın Kızlar’ gibi isimlerle gruplar kurarak, vatandaşları sisteme katılmaya çağırdıkları, verdikleri paranın ve altının iki mislini vaat ettikleri iddia edilen 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından ‘suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, tehdit’ suçlamasıyla Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.