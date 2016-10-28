‘DOKUNUŞLAR’ SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, ‘Dokunuşlar’ isimli karma resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Dokunuşlar isimli sergide,Hilal Mezde, Sevgi Tezer, Nurcan Zırı, Rukiye Yıldız, Lale Kemal ve Hande Dadağlıoğlu isimli 6 kadın sanatçının eserlerinden oluşan sergide, sanatçılar doğayı tema edindi.

“45 YAŞIMDAN SONRA RESİME BAŞLADIM”

Sergide eserleri bulunan ve Atakent İSMEK ve Hilal Mezde eğitmenliğinde kendini geliştirdiğini ifade eden sanatçı Sevgi Tezer, 45 yaşından sonra resim yapmaya başladığını, sanatın iyileştirici gücü olduğuna inandığını ve herkesin sanat adına bir şeylerle uğraşması gerektiğini dile getirdi.

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39 eserden oluşan sergi, yağlıboya ve karma bir sergi olması yönüyle dikkat çekiyor.

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