Tıp Bayramı'nda Doktor Karaoğlu çifti konser verecek

Prof.Dr. Sinan Karaoğlu ile eşi Dr. Sema Karaoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’nda Türk Halk Müziği konseri verecek.

14 Mart Tıp Bayramı’nda Türk Halk Müziği konseri vermeye hazırlanan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ile eşi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sema Karaoğlu konser öncesi evlerinde prova yaptı.

Müzikle kendi bayramımızı birleştirdik

Dr. Sema Karaoğlu, 14 Mart’ta üçüncüsü halk konseri vereceklerini anlatırken,

“Karı-koca doktor olunca müzikle kendi bayramımızı birleştirdik. Konserimizde hekim arkadaşlarımızla bayramımızı kutlayacağız. Tabii amacımız sadece bayramımızı kutlamak değil. Bizim konserde birlik ve beraberlik mesajlarımız olacak”

ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ise,

önceki konserlerinde birlik ve beraberliği ön plana aldıklarını anlatırken, “Yurdun değişik yörelerinden derlediğimiz repertuarla konserlerimizi oluşturuyoruz. Bugünlerde birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Repertuarımızda Sivas’tan, Malatya’dan, Kayseri’den, Ege’den, Karadeniz’den parçalar oluşturmaya çalıştık. Konser günü inşallah bir şölen yaşayacağız” diye konuştu.

Karaoğlu çiftinin 14 Mart’ta Kadir Has Kültür Merkezi’nde vereceği konser saat 19.30’da başlayacak.

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