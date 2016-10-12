Doktor ambulansta doğan bebeği göğsünde ısıtarak yaşattı

ERZURUM’un Karaçoban İlçesi’nde ikiz bebeğe hamile olan Seher Işık önceki gün erken doğum teşhisiyle ambulansla Erzurum’a sevk edildi. Anne adayı Işık’a eşlik eden pratisyen hekim 26 yaşındaki Sefer Başbınar, ilk doğumu Erzurum’a 30 kilometre kala ambulansta gerçekleştirdi.

Doktor Başpınar erkek bebeğin hipotermiye (vücut ısısının düşmesi) girmemesi için onu göğsüne yaslayarak vücut ısısıyla destek olarak yaşamasını sağladı. Annenin ikinci erkek bebeği ise hastanede sezaryenle alındı.

Karaçoban Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sefer Başpınar, 11 Ekim sabahı başka bir görev için Erzurum’a geldi. Pratisyen hekim olan Sefer Başpınar telefonla görüşürken, 28 haftalık ikiz bebeğe hamile olan bir kadının doğum sancıları ile hastaneye geldiğini öğrendi. Hemen görevlilere anneyi, en yakın ilçe olan Köprüköy’den ambulans isteyerek Erzurum’a göndermelerini istedi. Kısa sürede Karaçoban’a giden ambulans, Seher Işık’ı alarak Erzurum’a doğru yola çıktı. Bu sırada Erzurum’dan başka bir ambulansla yola çıkan Dr. Sefer Başpınar, Işık’ın bulunduğu ambulansla yolda buluştu. Hastanın olduğu ambulansa geçen Dr. Başpınar, Işık’a refakatçilik etti.

VÜCUT ISISIYLA DESTEK OLDU

Erzurum’a 30 kilometre kala, Pasinler- Erzurum arasında doğum eylemi başlayınca Dr. Sefer Başpınar, almış olduğu eğitimle ilk doğumu gerçekleştirdi. Dr. Başpınar bebeğin hipotermiye (vücut sıcaklığının 35 derecinin altına düşmesi) girmemesi için, için onu göğsüne alarak vücut ısısıyla destek vererek yaşamasını sağladı. Annenin ikinci bebeği ise hastanede sezaryenle alındı.

Annenin dünyaya iki sağlıklı erkek bebek getirdiği için çok mutlu olduğunu belirten 9 aylık hekim Sefer Başpınar, bunda rolü olmanın gururunu yaşadığını bildirdi. Dr. Başpınar, şunları söyledi.

“Olay günü ilçedeki ambulansla başka bir görev için Erzurum’a geldik. O sırada hamile bir kadın erken doğum nedeniyle hastaneye müracaat etmiş. En yakın ilçedeki hastaneden ambulans istemelerini ve anneyi Erzurum’a göndermeleri talimatını verdim. Ben de Erzurum’dan yola çıkıp onlarla yolda buluştum. Hemen annenin bulunduğu ambulansa binip kendisine refaketçilik ettim. Ancak bu sırada doğum olayı gerçekleşmeye başladı. İkiz bebeklerden birini ambulansta doğurttum. Yeni doğan bebeği hipotermiden korumak için göğsümde saklayarak hastaneye kadar getirdim. Anne daha sonra ikinci bebeği götürdüğümüz Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi’nde sezaryenle alındı. Çocukların ve annenin sağlık durumu iyi.”

Öte yandan sosyal medyada Dr. Başpınar’ın yaptıkları büyük yankı uyandırdı. Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesinden Uzm. Dr. Hatice Kup, bu konuda şu paylaşımda bulundu:

“Bu doktor bey Erzurum Karaçoban’da daha yeni pratisyen hekim. 28 haftalık ikiz taşıyan gebenin doğum eylemi ambulansta başlayınca ilk bebeği 1300 gram olarak başarıyla doğurtmuş ve bebeği hipotermiden korumak için de kendi göğsüne saklayarak Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesine başarıyla ulaştırmıştır. Bebeği teslim aldığımızda 36 derece vücut ısısı ve 96 saturasyonla başarıyla bize teslim etti. Dr. Sefer Beyin cesareti ve merhametini sizinle paylaşmak ve ona buradan teşekkür etmek istedim.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...