Doğuya kış geldi, Kars kent merkezi 10 santim kar altında

DOĞU Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte birçok yerde kar yağışı başladı.

Gece yarısı kar yağışının başladığı Kars’ta sabah uyananlar kenti 10 santim kar altında buldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düşmesiyle başta Kars ve çevresi olmak üzere gece yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kars kent merkezine mevsimin ilk kar yağışı bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Sabah güne her taraf bembeyaz kar örtüsüyle uyanan Karslılar, kışlık giysileri ile sokağa çıktılar. Okullara gitmek için evlerinden çıkan çocuklar ise önce kartopu oynadı.

Kar kalınlığının 10 santime kadar çıkması, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yazlık lastikleri ile yola çıkanların otomobiller yollarda kaydı. Soba ve kaloriferlerin yakıldığı kente başka bölgelerden bu yıl gelen öğrenci ve memurlar, erken gelen kışın şaşkınlığını yaşadı.

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