Doğuştan gazeteci ustam Mete Akyol

22 Ocak 2015 günü akşamında Ankara Gazeteciler Cemiyeti salonunda, ülkemiz ve basınımız açısından çok büyük ve önemli bir ödül töreni gerçekleşti.

Çok sayıda basın mensubu ile birlikte, bürokrat,akademisyen,iş adamı ve sanatçının katıldığı heyecanlı, etkili ve görkemli törende ; basında imzalı ilk röportajının yayımlandığı 22 Ocak 1955 tarihinin 60 ‘ıncı yıldönümü olan 22 Ocak 2015’de , sayın Mete Akyol’a ” YAŞAM BOYU GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLÜ” verildi.

uzun soluklu, öz verili ve özgün bir basın mensubu olan Akyol,un sınıf arkadaşları,dostlşarı ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı sayın Nazmi Bilgin konuşmalar yaptılar.

Arkadaş ve dostlarının anıları, Mete Akyol’un kendisi kadar renkli,sevimli, duyarlı ve ahenkli idi. Akyol’un doğuştan gazeteci olduğuna vurgu yapıldı. Daha ilkokul sıralarında duvar gazetesi çıkardığı ve daha sonraki okullarda öğrenciliği yanında gazete muhabirliği yaptığı ve çarpıcı haberlere imza atarak belgelediği anlatıldı.

Ben de büyük bir heyecan ve mutlulukla gazeteci ve yazar üstadımız Sayın Mete Akyol’u kutlamaktan gök sevinç oldum. Sağlık ve mutluluk içinde nice başarılar diledim.

Birbirini tamamlayan bilgi ve anılar Sayın Akyol’u mesleki açıdan olduğu kadar, insani açıdan da yüceltmekte , mutluluğun ve gururun doruklarına taşımaktaydı.

Bir insan için yaşam boyu başarının örnekleri anlatılmakla bitmiyordu.Bu üstün ve eşsiz başarıyı anlatmaya zaman ve söz yeterli olmuyordu. Vefa, sevgi, saygı, gurur, mutluluk ve kutlama birbiriyle kucaklaşarak yücelmekteydi. Ne mutlu bu onuru ve mutluluğu yaşayan ve yaşatanlara.

Gazeteci olarak her konuda olağanüstü haberlere öncelikle imza atan Mete Akyol , “kafa tutan ve palto tutan gazeteci ve iş adamlarına” gönderme yaparak kendisinin kafa tutanlardan olduğuna vurgu yaparak yoğun alkışlar arasanda çok anlamlı ve duygulu bir konuşma yaptı.

Sayın Mete Akyol’un , gözlerinde nem ve umut, alnında aydınlık, omuzları dimdik , yüreğinde başarıyı dostlarıyla paylaşmanın heyecanı ve sıcaklığı , sorumluluklarını üstün bir başarı ile hiç yılmadan, bıkmadan yerine getirmenin ve getirmeye devam etmenin kıvancı vardı. Bütün dostları ve arkadaşları ile kucaklaştı.

Basın dünyamızın saygın, seçkin ve çok renkli duayen insanı sayın Mete akyol’u kutlamaya gelenler arasında ,Anayasa Mahkemesi önceki başkanı sayın Yekta Güngör özden, Türkiye Barolar Birliği Başkanı sayın Prof.Dr. Metin Feyzioğlu, eski bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar,gazeteciler, valiler ve her alanda mesleklerinde duayen insanlar bulunmaktaydı.

Başkent Üniversitesi kurucusu ve Zonguldak milletvekili Sayın Profesör Dr. Mehmet Haberal, ödül verilirken anlamlı ve kapsamlı konuşma yaparak dostu ve çalışma arkadaşı Mete Akyol hakkında çok anlamlı ve etkili bir konuşmayı heyecanla ve içtenlikle katılımcılarla paylaştı.

60 yıl sonra bile ilk günün heyecanını ve duyarlılığını taşıyan Mete Akyol, gazetecilikle beraber çok sayıda kitap ve dergiye de imza atmış olmanın mutluluğunu ve gurunu dostlarıyla paylaştı.

Salonda sergilenen ve yıllar önce çekilen fotoğraflarda çok anlamlı kareler yer almıştı:

İsmet Paşa , ABD başkan yardımcısı, Çorum’da işine son verilen işçilerin, 60 yıl önce Ankara’ya yaya olarak yürüşleri ve belgesel niteliğinde nice fotoğraf,Mete Akyol’un geçmişten bugüne ne denli başarılı bir belgesel haberci gazeteci olduğunu kanıtlamaktaydı.

Yıllar önce çıkmaya başlayan ve sonra Başkent Üniversitesi kültür yayını olarak devam eden ve benim de sürekli yazarları arasında yer aldığım, ülkemizin en uzun soluklu ,seçkin ve saygın bir yayını olarak , öğrenci, öğretmen ve büyük bir kitle tarafından ilgiyle okunan “BÜTÜN DÜNYA ” Dergisi’nin Genel yayın Yönetmen sayın Mete Akyol’dur. Dergiyi kendisiyle, toplumla,kültürle ve bilgiyle bütünleştirmiş seçkin bir üstat olarak her zaman başüstünde tutulmaktadır

Ankara Gazeticiler Cemiyeti Başkanı sayın Nazmi Bilgin’i ve yönetim kurulunu bu anlamlı atmışıncı yıl ödül töreni için yürekten kutluyorum. Bu değerbilirliğin bütün alanlarda ve mesleklerde örnek olmasını ,toplumun silkinerek ,vefasızlıktan kurtulmasını diliyorum .

USTA GAZETECİ METE AKYOL İZ BIRAKARAK AYRILDI ARAMIZDAN…

Öğrencilik yıllarında başladığı, Ulus, Hürriyet, Milliyet, Öncü, Dünya, Günaydın, Sabah gazetelerinde sürdürdüğü gazeteciliği , radyo ve televizyon kanallarında yaptığı programları ve en son birlikte çalıştığımız Bütün Dünya Dergisinde yaptığı çalışmalar ile Milletimizin, hepimizin gönlünde taht kuran, İstanbul, , Marmara ve Başkent üniversitesindeki verdiği gazetecilik dersleri ile gençlerde iz bırakan Usta, sevgili dost, güzel insan Mete Akyol’u kaybettik.Allah rahmet eylesin.

Ailesine, sevenlerine, öğrencilerine, Bütün Dünya Dergisindeki tüm çalışma arkadaşlarına , okuyucularına ve basın dünyasına başsağlığı diliyorum.

Yeri doldurulamaz ustam Mete Akyol, sizi asla unutmayacağız…Nurlar içinde uyu.

Ülkemizin en uzun soluklu ve başarılı dergisi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR YAYINI BÜTÜN DÜNYA DERGİSİ Aralık 2016 sayısı rahmetli Mete AKYOL anısına ve adına özel sayı olarak yayınlanacaktır.Gönüllerde yer edinenler ölümsüzdür.

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