Reklam

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, sağlıklı olan ve gebelikten korunmak isteyen kadınlara doğum kontrol ilaçları önerilebildiğini ancak doğum kontrol hapını kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu belirtti.

Dünya sağlık örgütü verilerine göre istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması sırasında, özellikle uygun olmayan şartlarda yapılan operasyonlarda yılda 80 bin kadının hayatını kaybettiğini ifade eden Op.Dr. Aslı Alay,

“Ülkemiz verileri incelendiğinde , çiftlerin başarısızlık oranı yüksek olan geleneksel yöntemleri sık olarak kullanması nedeniyle kürtaj isteği yüzde10’lara kadar yükselmiştir. Modern korunma yöntemleri kullanmadığı sürece bu oran yüksek kalmaya devam eder. Kürtaj isteği olan gebeliklerde korunma yöntemi olarak çoğunlukla geri çekme veya takvim yöntemi kullanılmıştır. Doğum kontrol yönteminde amaç herkesin istediği kadar çocuk sahibi olmasını sağlamaktır.” dedi.

Reklam

Sağlıklı olan ve gebelikten korunmak isteyen kadınlara doğum kontrol ilaçları önerildiğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay,

“Kullanılan ilaçların gebelikten korunma yanında ek birtakım yararları da mevcuttur. Bu ilaçların gebelikten koruma mekanizmaları birçok değişik sistem ile olduğu için ideal kullanım ile gebelik ihtimali yüzde 0,3’dür. İlaç bırakıldıktan sonra ilk 6 ayda yüzde 83, ilk 1 yılda yüzde 94 oranında gebelik olabilir. Yani doğurganlığı engellemez” diye konuştu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...