Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerekli 100 bin imza sayısına çok yaklaştı ve 19.00 itibarı ile 93 bin imzayı aştı.

Gün içinde 2 kez çöken sistem imza vermek isteyenlere engel oldu.

Sabah saat 10.10-10.55 arası Yüksek Seçim Kurulu imza sistemi 45 dakikalık bir sistem sorunu yaşadı. YSK yetkililerinin Türk Telekom’dan kaynaklandığını belirttiği sistem 45 dakika boyunca Türkiye genelinde vatandaşların imza vermelerine engel oldu. Doğu Perinçek’te kendisi için kritik olan bu süre boyunca imza toplayamadı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Ankara’da Strazburg Caddesi’ndeki ilçe seçim kurullarının önünde yaptığı açıklamada “Sistemin çöküşünde FETÖ ararız, gladyo ararız, Türk Telekom’u uyarıyoruz!” açıklaması sonrası sistem geri açıldı. 45 dakikalık sorunun ardından açılan sistem sonrası birkaç dakika içinde Doğu Perinçek imzaları 70 bini aştı.

SİSTEM İKİNCİ KEZ ÇÖKTÜ

Perinçek’in imza sayısı kritik rakamlara ulaşırken sistem bir kez daha çöktü. 13.30-14.30 sularında çöken sistem nedeniyle yurt genelinde Perinçek’in aday olabilmesi için imza vermek isteyen vatandaşlar imzalarını veremedi.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Basın Bürosu’ndan Ayşegül Kahraman, ” Türk Telekom’dan kaynaklandığı belirtilen bir kesinti nedeniyle imza vermek isteyen yurttaşlarımız imzalarını veremiyor. Vatandaşlarımız Türkiye genelinde il-ilçe seçim kurulları önünde yoğunluk oluşturdu ve imzalarını veremiyor. Buna rağmen ilçe seçim kurullarından ayrılmayacaklarını söyleyen çok sayıda vatandaşımız var.

4 gün boyunca çökmeyen imza sisteminin Doğu Perinçek’in 100 bin imzaya yaklaştıkça çökmesi ise altında iyi niyet aranacak bir durum değildir. Sizden ricamız, sosyal medya üzerinden ve yayınladığınız köşe yazılarında yapılan bu haksızlığı, oynanan bu oyunu duyurmanızdır. Gelin bu demokrasi engelini hep beraber

kaldıralım” ifadelerinde bulundu.

PERİNÇEK 83 BİNE DAYANDI

Vatan Partisi Basın Bürosu’ndan Orçun Göktürk, “Doğu Bey 83 bin rakamına ulaştı. Bugün yaşadığımız 2 saatlik kesinti nedeniyle ek süre talebinde bulunduk. Vatandaşlarımızı imza vermeye davet ediyoruz” dedi.