Doğu Karadeniz’de kivi üretimi düştü

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bu yıl 15 kasım tarihinde başlayan kivi hasadı sona erdi. Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, hava koşularına bağlı olarak üretimi düşen kivide ortalama bin kilogram rekolte elde edildiğini açıkladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Rize, Trabzon ve Artvin illerinin sahil kesimlerinde üretimi yapılan kivi hasadı için yapılan şeker ölçümlerinde hasat tarihi 15 Kasım sonrası olarak belirlenmişti. Bölgede üreticiler bu tarihten sonra kivi hasadına başladı. Hava koşulları nedeniyle üretim düşük kaldı ve yaklaşık bin ton dolayında rekolte elde edildi. Hasadı yapılan kiviler Tarım Kredi Kooperatifleri Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından üreticilerden kilosu 2 lira 10 kuruştan satın alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, bölgede çok kaliteli kivi yetişmesine rağmen ürünün değerini bulamadığını belirtti. Bu yılda hava koşulları nedeniyle kivi üretiminin düşük kaldığını ifade eden Paliç,

”Tarbzon’un doğusundan Sarp’a kadar olan bölgede 15 bin ton dolayında kivi üretildiği dönemler olmuştu. Ancak geçen yıl olduğu gibi bu yılda kivi rekoltesi düştü. Bin ton dolayında bir üretim gerçekleştirildi. Bu düşüşte hava koşullarının olumsuz seyretmesinin etkisi oldu”

dedi.

Üreticilerin kiviyi topladığı zaman saklama ve bekletme imkanı olmadığına dikkat çeken Paliç,

“Fiyat, tüccarın inisiyatifine kalmış. Ne fiyat derse o fiyata alıp götürüyor. Eğer mandalina fiyatı altında kivi satılırsa bölgemizdeki insanlar artık kiviyi önemsemeyecek. Kivi insan sağlığı için çok faydalı bir meyve. Herkesin tüketmesi gerektiğini de hekimler söylüyor. Ancak yeterince önem verilmiyor. Üreticimiz mağdur durumda. Bölgemizde yeterli kivi deposu olmadığı için gelen tüccara çok düşük fiyatla kivi veriyoruz. Ülke genelinde ürettiğimiz kivinin iki katı tüketiliyor. Kivi çok değerli olmasına rağmen bazı imkansızlıklar yüzünden ucuza satmak durumunda kalıyoruz”

diye konuştu.

Paliç, ülkede kivi tüketiminin yarısı kadar üretim gerçekleştirilebildiği de sözlerine ekledi.

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