Doğu kar altında

DOĞU Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı’ya kar yağdı. Gece yarısından itibaren başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Kent merkezleri beyaz örtü ile kaplanırken kışlık lastikleri takmayan büyük taşıtlar karayollarında ulaşım durma noktasına getirdi.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısından sonra yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışı ile güne başlayan vatandaşlar sabah işyerlerine, öğrenciler okullarına giderken zor anlar yaşadı. Geceden itibaren yağan yoğun kar nedeniyle bölgede yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan TIR ve kamyon sürücüleri ise Erzurum-Ağrı karayolunda tarfiği aksattı. Araçların kayması sonucu Horasan’ın Yukarı Tahir mevkisinde araç kuyruğu yaklaşık 1 kilometreyi buldu. Kayan araçlar maddi hasarlı kazalara neden oldu. Yoğun kar yağışının ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İllerde Özel İdarelerle birlikte karayolları ekipleri kapalı yolları açmak için seferber oldu.

Uzun bir aradan sonra karla buluşan çocuklar ise okullarının bahçesinde kartopu savaşı yaptılar. Çocuklar kartopu oynama sevinci yaşarken büyüklerde otomobilleri ve işyerlerinin önünü temizledi. Karın Doğu’ya çok yakıştığını belirten vatandaşlar, “Kar Doğu’ya çok yakışıyor. Kar sağlık için de çok yararlı. Havadaki tüm mikroplar ölür. Kar yağışı bu sene geç bile kaldı. Her mevsimin kendine göre bir güzelliği var” dediler.

Kar yağışı ile bölgedeki Palandöken ve Sarıkamış Kayak merkezlerinde hareketli günler yaşanmaya başladı. Son hazırlıklarını yapan otel işletmecileri, sezonu azçmak için çalışmalarını hızlandırdılar.

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