Ortadoğu Bataklığı’ndan gelen son haber, daha “doğru olup olmadığı” bile belli olmadan kafaları karıştırdı… Haberin kaynağı, İran merkezli Keyhan gazetesi ve içeriği de “Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın geçen ay gerçekleşen darbe girişiminde öldürülmüş olabileceği” iddiası…

Gazete haberini adı verilmeyen bir Arap ülkesinin üst düzey yetkililerine gönderilen istihbarat raporuna dayandırıyor ve Suudi Arabistan’ın fiili kralı konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın saldırı sırasında iki kurşunla vurulduğunu iddia ediyor… Nisan ayının son günlerinden beri hiç ortalıkta görünmemesi ise kanıt olarak kabul ediliyor…

Hatırlanacağı gibi, 21 Nisan’da Suudi Kralı’nın başkent Riya’daki sarayı yakınlarından şiddetli silah sesleri gelmiş, ardından Kral ve Veliaht Prens Salman’ın “ABD’nin koruması altındaki bir hava üssünün sığınağına götürüldüğü” açıklanmıştı…

İran gazetesinin haberinin doğru olabileceğini düşünenler, bunu “Prens’in medyatik bir kişi olduğuna ve hemen her gün kamuoyunun karşısına çıkıp haber olmaya özen gösterdiğine” dayandırıyor…

Selman 27 gündür ortalıkta gözükmemesi de dikkat çekiyor…

Örneğin CIA Direktörlüğünden ABD Dışişleri Bakanlığına geçen Mike Pompeo’nun bu sıfatla ilk kez 28 Nisan’da Riyad’a yaptığı ziyarette de medyada görünmedi… Pompeo’nun sadece Kral Selman ve Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr’le fotoğrafları yayınlanmıştı…

Kral Selman’ın oğlu olan ve Haziran 2017’de 1. Veliaht pozisyonuna geldiğinden beri yolsuzlukla mücadele adı altında yüzlerce üst düzey ismi gözaltına aldıran Prens’in çok düşmanı olduğu da biliniyor…

Ama gözaltına alınanları, servet değerinde paralar karşılığı serbest bıraktığı da unutulmadı…

Eğer Veliaht’ın öldüğü kesinleşirse, en çok üzülenin, daha ilk anda bunu öğrenen ABD Başkanı Trump olduğundan emin olabilirsiniz… Trump’ın tam istediği gibi biriydi o… Şimdi yeni birini bulmak gerekecek…

Ama bunun sorun olacağını sanmıyorum… Gerçi, illa “ABD’de eğitim görmüş, ama altyapı eksikliği nedeniyle bundan fayda değil zarar görmüş” birini bulmak zaman alabilir…

Prens’in son ABD ziyaretindeki maceralarını hatırlayın… Ne olduğunu, ne işe yaradığını bilmediği silahları, sadece Trump’ın gösterdiği resimlere bakıp satın aldığını ve milyarlarca Dolar ödediğini unutmadınız değil mi..?

Üstelik artık rakipleri de var Suudi Arabistan’ın, Trump’a “Vur de vuralım, öl de ölelim” diye tezahürat yapacak… Örneğin gözünü karartmış Birleşik Arap Emirlikleri gibi…

Uzun lafın kısası, eğer Suudi Prens gerçekten öldüyse, hareketli günler bekliyor bizi..!