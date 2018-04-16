Cumhuriyet tarihinin en devrimci devlet adamlarından biridir Turgut Özal.Bugün ekonomik açıdan belli bir güce ulaşmışsak ve dünyadaki krizlerden fazla etkilenmiyorsak bunu O’nun serbest piyasa ekonomisine geçiş hamleleri sayesinde gerçekleştiriyoruz.

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Keşke 1989’da Cumhurbaşkanı seçilip Çankaya’ya çıkmasaydı da başbakan olarak görevini sürdürseydi.

Çankaya’ya çıkışı ANAP’ın dağılma sürecini başlattı, siyasetteki dengeleri alt-üst etti.

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Özal’ın yaptığı hatalardan biri de 12 Eylül darbesiyle siyaset yasağı getirilen Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş gibi isimlerin yasaklarını Meclis’te kaldırmak yerine referanduma gitmesiydi.

Böylece bu liderlere mağdur rolü oynayıp bunun nemalarını toplama fırsatı verdi.

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Hukuk duyarlılığı da fazla değildi.

“Anayasa’yı bir kez delsek ne olur”, “Benim memurum işini bilir” sözleri bu anlayışın çarpıcı ifadeleri olarak zihinlere kazındı.

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Başkanlık sistemine geçmeyi ilk düşünen liderdi aynı zamanda.

Devletin zirvesinde görev yapanlar arasındaki itişip kakışmaların, kavgaların ancak bu şekilde önlenebileceğine inanıyordu.

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Yaşarken değeri ne yazık ki tam anlaşılamadı.

Kısır çekişmelerin ortasında bırakıldı, yıpratıldı.

Yaptığı doğru işler yanlışlarını birkaç kez katlardı oysa.

Ölümünün 25’inci yıldönümünde O’nu tarihteki saygın yerine oturtmak zorundayız.