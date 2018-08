Kurban Bayramı’nda ağız ve diş sağlığıyla ilgili sorunların arttığına dikkat çeken Diş Hekimi Aslı Tapan, doğru pişirilmeden fazlaca tüketilen kırmızı etin dişlere zarar verebileceğini belirtti.

Doğru pişirilmeden fazlaca tüketilen kırmızı et, ağız ve diş sağlığı açısından risk yaratıyor. Uygun miktarda ve iyi pişirilen kırmızı etin dişler için faydalı olduğunu belirten Memorial Şişli Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden Diş Hekimi Aslı Tapan, “Büyüme ve gelişme çağında ağız ve diş sağlığı için kalsiyum ve fosfor alınması gerekir. Fosfor için en zengin kaynak protein içeriği yüksek olan et ürünleridir. 100 gram kırmızı et yaklaşık olarak 286 mg fosfor içerir. Ama etin doğru şekilde pişirilmesi önemlidir. Ne az ne de çok pişmiş olmaması gerekir. Çiğ et diş etlerinde reaksiyona, çok pişmiş et de sertliği ile hem diş etine hem de dişlere zarar verebilir” dedi.

“BAYRAMDA DİŞ RAHATSIZLIKLARI ARTIYOR”

Kurban bayramında ağız ve diş sağlığı ilgili sorunların arttığını anlatan Diş Hekimi Aslı Tapan, “Tatillerde genellikle insanlar rutin yaşamlarına ait en basit kuralları bile erteleyebiliyor. Bunlardan biri de ağız ve diş sağlığı için gösterdiği özen oluyor. Örneğin “zaten evdeyim” diye düşünerek dişlerinin temizliğini erteleme ya da aşırı tatlı, et tüketimi gibi durumlar olabiliyor. Kurban Bayramı’nda neredeyse 4 gün boyunca hatta devamında da yoğun ve kontrolsüz bir şekilde et ve tatlı tüketimi olabiliyor. Tüm bu davranışlar ağız ve diş sağlığını etkileyebiliyor. Kısacası kurban bayramı sonrası diş rahatsızlıklarında artış olabiliyor” ifadelerini kulllandı.

Kurban bayramında sebze tüketimine de yer verilmesi gerektiğini vurgulayan Diş Hekimi Aslı Tapan kerevizin önemine dikkat çekti. Diş Hekimi Tapan, “Kerevizi fazla çiğnemek, tükürük salgılamayı artırır ve fazla tükürük salgılanması bakterileri etkisiz hale gelmesini sağlamaktadır. Kereviz, aynı zamanda diş etlerine masaj yapıp, aralarının da temizlenmesini de sağlar” diye konuştu.

“ŞEKER ASLA DİŞTE KIRILMAMALI”

Bayramlarda şeker, çikolata gibi tatlı tüketiminin arttığını ifade eden Tapan şu uyarılarda bulundu:

“Öncelikle şeker zaten dişler için zararlı bir gıda; ancak tüketilecekse de asla dişlerle kırılmamalıdır. Çikolata, tatlı gibi gıdaların tüketimi sınırlandırılmalı tüketilecekse de hemen ardından su içilmelidir. Bayramda tüketilen tatlılar gibi asitli içecekler de diş çürüklerine zemin hazırlayabiliyor. Asitli ve şekerli içeceklerin çok soğuk şekilde tüketilmesi de problemi ikiye katlayabilir. Asitli soğuk içecekler dişlerde çatlamalara ilerleyen zamanlarda bu çatlamalardan dolayı çürüklere yol açabilir. Ağız ve diş bakımının doğru bir şekilde yapılması bayram döneminde daha da önem kazanmaktadır. Bayramlarda en çok tatlı ve asitli tüketenler çocuklar oluyor. Bunun için aileler onların da hem beslenmelerini hem de ağız ve diş bakımlarını kontrol etmelidirler. Aksi takdirde diş problemleri yaşayabilirler.”

“KATEŞİN BAKTERİLERE SAVAŞ AÇIYOR”

Yeşil çayın içinde yer alan “kateşin” maddesinin diş sağlığı açısından önemli bir madde olduğunun altını çizen Tapan, “Bayramda yeşil çayın tüketimi arttırılabilir. Kateşin, ağızdaki bakterileri yok etmekte ve bakteri oluşumunu önlemektedir. Ağız kokusunun giderilmesi konusunda da yardımcıdır. Bayram boyunca her gün bir fincan yeşil çay tüketilmesi diş hastalıklarından korunma ve ağız kokusunun giderilmesi için oldukça faydalıdır” dedi.

Bayramda probiyotik alınımının artırılması gerektiği konusunda uyaran Tapan, “Probiyotiklerin, en büyük faydalarından biri de enfeksiyonu azaltmasıdır. Bu önemli avantaj, ağız hastalıklarını tedavi etmek için de kullanılmaktadır. Probiyotikler; çürük, diş eti hastalıkları ve ağız kokusuna karşı etkilidir” ifadelerini kullandı.

PROTEZ KULLANANLAR DİKKAT

Yanlış uygulanmış protezlerin özellikle et tüketimi sonrasında çeşitli sorunlara yol açtığını vurgulayan Tapan, “Protezler arasında kalan yiyecekler zamanla ağız kokusu yaratabilir. Doğru uygulanmış protezler bu tür sorunlara yol açmazlar. Doğru protez uygulamasında dişler arasında sıkı bir temas vardır, bunun için de gıda kalıntıları diş aralarına sıkışmaz. Sert olan etleri de ısırmak dişlerin dış yüzeyine zarar verebilir. Veya hareketli bölümlü proteziniz sert gıda ile yumuşak dokuya basıp yumuşak dokunun yaralanmasını ve bu nedenle belli bir zaman zor beslenmeye sebep olabilir” şeklinde konuştu.

KÜRDAN YERİNE DİŞ İPİ

Kurban bayramında et tüketimi sonrası genellikle diş aralarına et parçaları kaçtığını belirten Tapan, “Dişlere zarar veren davranışlardan biri de dişlerde bilinçsizce kürdan kullanımıdır. Dişlere değen diş fırçaların bile yumuşak seçilmesi gerekirken kürdan gibi sert cisimlerin dişlere teması kesinlikle kontrollü olmalıdır hatta kullanılmaması daha doğrudur. Kürdan yerine diş iplerinin kullanılması daha doğrudur. Kontrolsüz, sert bir şekilde kürdan teması diş etlerini tahrip ediyor ve diş kayıplarına kadar gidebiliyor” uyarısında bulundu.

DİŞ TELİ KULLANANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Diş teli kullananların et yerken zorluk yaşadığını ifade eden Tapan, bu kişilerin yumuşak etleri, küçük küçük parçalar halinde tüketmeleri gerektiğini söyledi. ‘Ortodonti tedavisi gören kişiler ağız ve diş temizliğine daha fazla önem vermeli’ diyen Tapan, “Dişlerini mutlaka fırçalamalılar ve diş ipi kullanılması zor olacağı için fırçalama öncesinde “waterpik” yani diş duşu kullanmalıdırlar. Diş teli olanlar diş fırçalama süresini de biraz daha uzatabilirler. Diş teli olan kişiler dişlerine iyi bir bakım uygulamazsa diş çürükleri, diş eti sorunları yaşayabilir. Kısacası dişlere estetik tedavi yapılırken sağlığını kaybetmesine yol açabilir” dedi.