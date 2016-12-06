Doğru nefes almak hem kalori yaktırıyor hem de sağlığı koruyor

Dr. Fizyoterapist Hülya Özlem Şener, doğru nefes alıp vermenin stresten yorgunluğa, daha fazla kalori yakmaktan uyku düzenine kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiğini söyledi.

Ege Bölgesi’nde bir ilki gerçekleştirerek kurduğu Fisioterapia Egzersiz Eğitim Danışmanlığı Kliniği’nde solunum güçlükleri, lenfödem, omurga eğriliği ve idrar kaçırma gibi birçok alanda hastalara tedavi imkanı sağlayan Dr. Hülya Özlem Şener, doğru nefes alma teknikleri ile nefes terapisi uyguluyor.

Nefes alıp vermenin doğru şekilde yapılmasının hayati önem taşıdığını kaydeden Şener, solunumun önemi ve vücuda kazandırdıklarının yanı sıra yanlış nefes almanın da insan sağlığına zarar vererek pek çok hastalığa neden olduğunu ifade etti.

“Stresle baş edip, yorgunluğu azaltıyor”

Doğru nefes almanın akciğerlerin tam kapasite ile kullanmaya eşdeğer olduğunu kaydeden Şener, “Doğru nefes akciğerlerimizi tam kapasiteyle doldurup, daha sonra kalp damar sistemimiz aracılığıyla bütün organlarımıza, dokularımıza, kaslarımıza, hücrelerimize kadar oksijenli kanı göndermek ve bütün vücudu besleyebilmektir.

Günlük hayatta herhangi bir hastalığımız olmasa bile postüral bozukluklarımız (duruş bozukluğu) dolayısıyla zaten bir de stresler üzerine bindiğinde omurga sağlığımızda da bozukluklarla birlikte aslında akciğer kapasitemizi de daraltıyoruz. Biz normalde kendi derin nefes alışverişlerimizi egzersizlerle düzenli yaparsak aslında stresle baş edebilmeyi sağlayıp yorgunluğu azaltıp, günlük yaşamımızda ve iş yaşamımızda daha verimli hale gelmiş oluruz” dedi.

“Doğru nefes almak kalori yakımı sağlar”

Burundan bir saniyede alınan nefesin 4 saniye gibi bir zamanda ağızdan verilmesini öneren Şener, Hani bazen çok bunaldığınızda ‘hoooh’ yapasınız gelir ya, işte onu aslında düzgünce yapsanız ve onu birkaç tekrarla akciğerlerinizi güzel bir nefesle doldursanız, aslında bir anda bütün vücudunuzda o yorgunluk maddelerini dağıtacaksınız. Bir de bu egzersizleri alışkanlık haline getirirseniz, aslında çok güzel de kalori yakımına sebep olan bir durum oluşturur.

Akciğerlerimizi güzelce doldurarak, nefesi kalp damar sistemimizle birlikte yayıyoruz. Böylece bütün vücuduma gönderdiğimiz kan dolanımıyla, bizim zaten bütün ağrılarımızın, yorgunluklarımızın, her şeyimizin sebebi aslında dolanımın azlığı. Kan dolanımını artırıyoruz kalori yakımını artırıyoruz, metabolizmayı hızlandırıyoruz, enerji harcamasıyla birlikte kişinin aslında günlük yaşamda tamamen yaşam kalitesini artırıcı bir yöne doğru çekmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Karşınızda mum varmış ve söndürürmüş gibi nefes verin”

Doğru nefes alış verişini de örnek vererek anlatan Şener, “Nefesi iyice boşlatmalı dudaklarımız büzerek sanki karşımızda bir mum varmış gibi onu söndürmeye çalışırcasına, içimizdeki balonun söndürürcesine nefes veriyoruz” dedi.

“Ağızdan nefes almak zeka geriliği ve kalp problemi oluşturuyor”

Ağızdan nefes alıp vermenin çok tehlikeli olduğunu da sözlerine ekleyen Dr. Hülya Özlem Şener, şunları söyledi:

“Ağızdan nefes alıp vermek son derece tehlikeli çünkü nefesi ağızdan aldığımızda akciğerlerimize zaten giren hava miktarı çok az. Eğer çocukta böyle bir sorun varsa yani ağızdan nefes alıp veriyorsa zeka geriliğine kadar gider, yeterince oksijenle beslenmediği için. Biz büyüklerde böyle bir durumda kalp problemleri oluşur, çünkü akciğerimizi yeterli çalıştıramadığımız için kalbimiz yeterince çalışamayacak ve pompalayamayacak. O nedenle mümkün olduğunca burnumuzdan derin nefes alacağız.”

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