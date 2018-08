Uzmanlar, YKS tercihi yapacak gençlere ilgi alanlarına uygun mesleklere yönelmeleri tavsiyesinde bulunarak, bunun ileride mesleki mutluluk ve başarıyı getireceğini vurguladı.

ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya Yerin Güneri:

“Öğrencilerin, tercih yaparken tek kriteri puanlarının yeterli olması olmamalı. Yapmaktan keyif alacakları, öğrenirken alana ilgi duyacakları bölümleri listelerine dahil etmeliler. Bu yüzden tercih edecekleri üniversite ve bölümler hakkında bilgi edinmeliler. Yüzeysel bilgi ve hevesle hareket etmemeliler”

Eğitimci ve öğrenci koçu Eda Dilhan Aydın:

“Gençler, popüler meslek seçimleri girdabına kapılmadan, başkalarının düşünceleri yerine kendi isteklerine ve mutluluklarına odaklanarak mesleklerini seçmelidir. Doğru meslek mutluluğu, mutluluk da başarıyı getirir”

Uzmanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihi yapacak gençlere ilgi alanlarına uygun mesleklere yönelmeleri tavsiyesinde bulunarak, bunun ileride mesleki mutluluk ve başarıyı getireceğine işaret etti.

YKS’de başarı gösteren binlerce öğrenci için üniversite ve bölüm tercihi süreci devam ediyor. Uzmanlar, bu süreçte kafa karışıklığı yaşayan gençlere doğru tercih için ipucu niteliğinde tavsiyelerde bulundu.

ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya Yerin Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin tercihlerini yaparken öncelikle başarı sıraları ve puanlarına göre taslak bir liste oluşturmalarını tavsiye ederek, “Adaylar, taslak tercih listesini 3 kısım şeklinde oluşturabilirler. Birinci kısımda başarı sıraları ve puanlarının biraz üstündeki bölümleri, ikinci kısımda başarı sırası ve puanlarına uygun bölümleri, son kısımda da kolaylıkla girebilecekleri bölümleri yazabilirler” dedi.

Adayların, sadece puanları yettiği için bir bölümü tercih etmemeleri gerektiğini vurgulayan Güneri, “Öğrencilerin, tercih yaparken tek kriteri puanlarının yeterli olması olmamalı. Yapmaktan keyif alacakları, öğrenirken alana ilgi duyacakları bölümleri listelerine dahil etmeliler. Bu yüzden tercih edecekleri üniversite ve bölümler hakkında bilgi edinmeliler. Yüzeysel bilgi ve hevesle hareket etmemeliler.” şeklinde konuştu.

Güneri, adayların, üniversitelerin internet sitelerinden, tercih fuarlarından, bölümde okuyan öğrenciler ve meslek gruplarındaki kişilerden alanlarla ilgili bilgi alabileceklerini belirterek, gençlere, sağlıklı ve doğru karar verebilmeleri için bölümlerle ilgili bilgiyi tek kaynaktan edinmemeleri önerisini aktardı.

– “Aileler çocuklarına baskı yapmamalı”

Öğrencilerin, “Benim yetenek ve ilgilerim neler? Hangi derslerden veya neler yapmaktan hoşlanırım?” sorularını kendilerine sormaları gerektiğini kaydeden Güneri, şunlara işaret etti:

“Örneğin bazı mühendislik programlarında ağırlıklı matematik dersi var. Bu noktada öğrencinin matematik yeteneğini düşünmesi gerekiyor. Bazı mühendislik programlarında ise hem matematik hem de fizik dersi ağırlıklı olarak yer alıyor. Öğrencinin, hem matematik hem de fizik düzeyini dikkate alması gerekiyor. Bu yüzden öğrencilerin bilgi sahibi olmaları, yetenek ve ilgileri çerçevesinde tercih yapmaları çok önemli.”

Prof. Dr. Güneri, anne ve babaların, tercih döneminde çocuklarına destek olmalarının önemine değinerek “Aileler, bazen kendi istedikleri bölümlere, çocuklarını çok şiddetli yönlendiriyorlar. Öğrenciler de ailelerinin baskısıyla istemedikleri programlara yönelebiliyor. Bu noktada ailelerin duyarlı olmaları gerekiyor. Aileler, çocuklarının bilgiye ulaşmalarını sağlamalı, onlara fikir vermeli ama baskı yapmamalı.” tavsiyesini dile getirdi.

“İşinden memnun olmayan çok insan var”

Eğitimci ve öğrenci koçu Eda Dilhan Aydın da meslek seçiminin kişinin gelecekte hangi koşullar altında yaşayacağına, gelir düzeyi ve hayat tarzını belirleyeceğine, statü ve sosyal ilişkilerini yönlendireceğine dikkati çekerek, bu nedenle meslek tercihinin anlık ya da rastgele kararlar yerine, uzun bir sürede çok sayıda kriter göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini söyledi.

Meslek seçimi sürecinde “Hangi meslekte çok para kazanabilirim?” ve “Hangi meslekte daha az çalışırım?” düşüncesinin en büyük hatalardan biri olduğunu dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

“Çevremizde işinden memnun olmayan çok insan var. Bunlar arasında maddi kazancı gayet tatmin edici olmasına rağmen mesleğinden ya da çalışma şartlarından söylenenler de bulunuyor. Peki nasıl oluyorda bu insanlar yeterli para kazanırken bile şikayet edip, çalışma şartları gayet iyiyken mutsuzlar? Çünkü meslek sadece para kazanma yöntemi değil aynı zamanda bireyin kendini ifade edebilme biçimi. Yapılan meslek seçimi bireyin gelecek hayatındaki statüsünü, hayattan alacağı doyumu, bunlarla bağlantılı olarak da mutluluk ya da mutsuzluğunu belirliyor.”

“Doğru tercihle bir ömür işe gitmek zorunda kalmazlar”

Aydın, meslek seçiminde kişinin kendine yönelteceği soruları ile seçmek istediği mesleğe dair sorgulamalarının önemine işaret ederek, şunları söyledi:

“Her meslek her kişiliğe, her kişilik de her mesleğe uygun olmayabilir. Gençler, popüler meslek seçimleri girdabına kapılmadan, başkalarının düşünceleri yerine kendi isteklerine ve mutluluklarına odaklanarak mesleklerini seçmelidir. Doğru meslek mutluluğu, mutluluk da başarıyı getirir. Bu seçim sürecini ayrıntılı ve analitik şekilde doğru olarak değerlendirirlerse bir ömür boyu işe gitmek zorunda kalmazlar. Ne kadar çok çalışırlarsa çalışsınlar yorgunluk hissetmezler. Çünkü meslekleri kendilerini ifade etme biçimi olacaktır. Mutluluk ve yaşadıkları mesleki doyum onları her zaman başarıya götürecektir. Her sabah evden çıktıklarında işlerine değil aslında ait oldukları, yapmaktan mutlu oldukları ve başarılarla dolu bir hayata yol alacaklar.”