Ataman; “Bizler hayatı kolaylaştırmak için küçük ipuçları veririz”

İlişki sistemleri koçu ProfesörNarınç Ataman “2004’ten bugüne bu alandayım. 2004’den bu yıla kadar da kurumlara ve bireylere hizmet sunuyorum” diye söze başlayarak gazetemize insan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini anlattı.

İlişki sistemleri koçu Profesör Narınç AtamanGökay Vakfı Satranç Müzesin dedüzenlenen Etkili İletişim Oyunları adlı konferanstan önce gazetemize verdiği özel söyleşide iletişim tekniklerini ve önemi anlattı.

Soru: Bize biraz konferanstan bahseder misiniz?

Ataman:İnsanlar mutlu olmak istiyor. Çoğumuz bir şeyin farkındayız ilişkilerimiz bizim mutluluğumuzu çok etkiliyor.Dolayısıyla hepimiz bir takım ilişki sistemlerin paydasıyız.Kendinizi daha derinden tanıyıp ilişkilerinizi nasıl yöneteceğimizi, nasıl hızlı ve sağlıklı hale getirmeyi öğrenmeliyiz. Bu durumun bir takım yollarını öğrenirsek mutluluğumuza ulaşırız hem de verimli bir hayat yaşarız. Böylece hayatımızın kalitesine katkı sağlamış oluruz.

Gökay Vakfı Satranç Müzesin de yapılan konferansta amacımız insanların kendi İletişim sitelerini fark etmelerini sağlamak.İnsanlar kendilerini fark edince birlikte oldukları insanlarla olan iletişimleri geliştirir.Çünkü şöyle bir şey var evden çıkmayan bir insan bile olsa hayatı boyunca aşağı yukarı 200 kişiyle hayatı boyunca iletişim kuruyor. Bunu evden hiç çıkmayan bir kişi yapıyor.

Bunun içinde okulu, eğitimi, aileyi ve sosyal hayatı katınca müthiş bir ilişki içinde olduğumuzu göreceksiniz. İşte bu ilişki sistemi içinde kendinizi daha sağlam var edebilmek için bugünkü etkinlik bize kendi iletişim stilimizi öğretecek. Kişiler biraz iletişimin anahtarlarını sunarak nasıl daha iyi iletişim kurabiliriz onu öğretecek. İletişimde dinlemek çok önemlidir. Dinlemeyi biraz daha geliştirecek kendi iletişim stilini belirleyecek. Çevresindekilerin de İletişim sitelerini anlamaya çalışacak ve ilişkilerin daha iyi hale getirecek.

Soru: İletişimi etkileyen etkenler nelerdir?

Ataman:İletişimibirçok etken etkiler bilinçselzekâlı yani bize doğuştan ne geliyorsa eğitimle de biraz daha gelişiyor. Ama duygusal zekâlı ilişki sistemi günümüzde çok kolay bir şekilde öğrenebiliyor ve geliştiriliyor. Bizim yaptığımız bu etkinlik İnsanların hem duygusal zekâlarını geliştiriyor hem de ilişki sistemlerini güçlendiriyor. Bu çalışma teorik bir yapıyla değil oyunlarla ilgilenirken bir takım araç gereçler edinmeleri ve işlerini indirmeye yardımcı olacaktır.

Soru: Bu eğitim yaş aralıklarına göre ya da fiziki hallerine göre değişkenlik gösteriyor mu?

Ataman:Sağlık her şey etkiliyor ama bir profesyonel koç olarak herkes sağlıklı tam da bütünlük içinde. Ayrıca herkes de istersen kendini geliştirerek kendi seçtiği yönde içsel kaynağa ulaşabilir. Dolayısıyla benim için her birey tam bir bütündür.Zaten koçlar tanısı konulmuş bir takım psikiyatri ve psikologların baş edeceği konularla uğraşmazlar. Bizler için karşımıza gelen herkes sağlamdır.

İş hayatındayız hepimizin dertleri var bunları yaşıyoruz sorunsuz insan yok.Hayat bir düz çizgi değildir ne oluyor inişler var çıkışlar var.Ama herkesin o iniş ve çıkışlarla baş edebilecek potansiyeli var ama insanlar farkında değiller. İşte bizler profesyonel ilişkili düzenlemenin ve farkında lığı varmanın yollarını gösteririz.Bunlar için minik ipuçları veriliyor hem de insanların kendi içsel potansiyelini dışarı çıkartmak için çözüm bulmaya veya konuyu çözmesini sağlıyoruz.

Zihinsel yol arkadaşlığı yapıyoruz iş hayatını nasıl düzene sokabiliriz İş hayatındaki iletişimin önemi nedir bunları söylüyoruz. Bir insan şahane bir teknik adam olabilir, okuduğu alanın iyisi olabilir, çok canla başla öğrenmiş olabilir, tecrübesi olabilir. Ama ilişkileri iyi değilse sonuçları beklediği gibi olmaz.

Diyelim ki biz bir kurumun bir şirketin sorumlularıyız ben sizden bilgi sakladım size küstüm sizin dedikodumuzu yaptım.Biz ne kadar iyi teknik bilgilere sahip olursak olalım o kuruma potansiyelimiz yarar sağlayamayız. Kendimizde mutlu olamayız bizim amacımız insanlar arasındaki iletişimi sağlayabilmek. Bunu yaparken nezaket ve zarafet ile karşımızdakini yaralamadan çözüm bulmalıyız. Çünkü karşımızdakini yaralamak için bir kelime bazen baktığımız bir bakış olabilir.Bu durumda karşımızdakini kötü bir duruma sokar kurumsal hayatta başarısızlıklar yaşanır. İlişkiler ve iletişim çok önemli bir de şu var.

Soru: Neden insanlar arasında farklı iletişim teknikleri vardır?

Ataman:Hepimiz farklı insanlarız parmak izi kadar farklıyız ve kendimize özeliz dolayısıyla biz bir şey seviyoruz diye onu sevmesine gerek yok. Bu durumimkânsızdır. Bunun için ilişkide olduğumuz insana iyi tanıyıp ona göre hareket etmemiz gerekiyor.Birbirimizi ve karşındakini tanıyıp iş hayatında mutlu bireyler olmamız için insanları kırmadan doğru iletişim işimizi çözmemiz lazım. Bu şekilde mutlu oluruz ve mutlu olursak işimizde düzgün yaparız.Herkes parmak izi gibi biricik dolayısıyla hem kendinizi hem de karşınızdakinin sizin için değerli olan ilişkiyi yürütmek durumunda olduğumuz insanlar onları tanıyıp onlara göre davranmak lazım.

Bu şu demek değildir insan omurgalı bir yapıdır, kendi dik durur ama en büyük fırtınalar da kökü ile devrilmeyen bir ağaç vardır. O ağaç salkım Söğüt ağacı esnek olduğu için her fırtınada gider gelir gider gelir yatar kalkar ama kırılmaz.Fırtınada birkaç dalı kırılır ama köküyle devrilmez.Sonra sapa sağlam kalkar insanlarda Salkımsöğüt gibi olması gerekli.

Soru: İlişkiler karşılıklı olur ama karşınızdaki anlamamak için uğraşıyorsun ne yapmamız gerekiyor?

Ataman:Böyle bir durumda yapacağımız tek bir şey var.Bir şeyi anlamamız bilmemiz lazım ki ilişkiler karşılıklı olur. Hiç kimseyi değiştiremezsiniz önce baştan bunu bileceğiz. Kişi kendisinde neyi değiştirirse karşıdakinde onu değiştirir. Bunu düşüneceksiniz karşımızdakini değiştirmeden önce siz değiştireceksiniz.Çünkü ben aynı şeyi yapıyorum onun değişmesini söylüyorum.Böyle bir şey yok hiç kimseyi değiştirmeye gücümüz yoktur. İlişkilerde ilk önce kendinize bakarak kendinizi ayarlayarak hareket edersiniz.