İZMİR’in Seferihisar ilçesinde bulunan Doğanbey Adası’nda, bir firmaya jeotermal kaynak araması için ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararının verilmesine tepki gösteren Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kararı yargıya taşıyacaklarını söyledi. Adanın, boz yelkovan kuşlarının Akdeniz’deki 3 üreme noktasından biri olduğunu belirten Soyer, “Burası ayrıca arkeolojik sit alanı. Akıl alır gibi değil. Nereden çıktı bu? Şaşkınlık içerisindeyim” dedi.

Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi’nde, denizin ortasında yer alan Doğanbey Adası’na jeotermal kaynak aranması için İzmir Valiliği’nce ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Halk arasında ‘Kanlı Ada’ olarak bilinen adada, sondaj çalışması için 3 alan belirlendi. Şirket tarafından 138.14 hektarlık ruhsat alanının 50 metrekarelik kısmında yapılacak sondaj çalışmalarına başlanmadan önce arazi üzerinde bitki örtüsü bulunan kısımların sıyrılarak, temizleneceği belirtildi. Kaynak arama işlemi için arama ruhsatı alan firmanın projesine, Seferihisar Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer tepki gösterdi. ÇED izni verilen projeye karşı yasal haklarını kullanacaklarını belirten Soyer, “İnanılır gibi değil, akıl alır gibi değil. Nereden çıktı bu? Şaşkınlık içerisindeyim” diye konuştu.

Doğanbey Adası’nın arkeolojik sit alanı ve boz yelkovan kuşlarının Akdeniz’deki 3 üreme noktasından biri olduğunu kaydeden Soyer, bölgenin biyolojik çeşitlilik bakımından da en değerli alanlarından olduğunu vurguladı.

‘ADADA KULLANILMAYAN 8 KUYU VAR’

Doğanbey Adası’nda şu anda 8 kuyu olduğunu, bu kuyuların da kullanılmadığını aktaran Başkan Soyer, “Sanki hepsi kullanılıyor da şimdi büyük bir ihtiyaç doğdu. Daha bunların hiçbiri kullanılmadı. 40 yıldır o kuyular duruyor. Biri değerlendirilse içim yanmayacak, hepsi boş duruyor. Büyük bir ihtiyaç var da sanki o ihtiyacı gidermek için sondaj yapacaklar. Böyle bir durum da yok. Önce mevcut olanı kullanırsın, sonra ‘Yetmiyor, biraz daha kullanmak lazım, sondaj yapalım dersin’. Böyle bir durum da yok. Akıl alır gibi değil” dedi.

ÇED izni verilen proje için yasal haklarını kullanacaklarını kaydederek, “Bu bizim toprağımız” diyen Soyer, bu duruma seyirci kalmayacaklarını, projeyi iptal ettirmek için ‘ÇED gerekli değildir’ kararına karşı dava açacaklarını söyledi.